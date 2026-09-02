Presunto secuestro provoca fuerte movilización policiaca en Playa del Carmen

Un presunto secuestro provocó intensa movilización policial la noche de este miércoles en un bar ubicado sobre la avenida 40, entre las calles 2 y 4, en el centro de Playa del Carmen, luego de un reporte al interior del establecimiento.

Durante el operativo, las autoridades policiales realizaron las diligencias correspondientes y detuvieron a una persona señalada por presuntamente entorpecer las investigaciones de los agentes policiales.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la posible víctima ni sobre las circunstancias en que habría ocurrido el hecho, en tanto, continuaron con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

En la escena trascendió que el detenido es el administrador del bar por entorpecer las investigaciones, esto ocurrió luego de un reporte de que sujetos armados a bordo de un vehículo llegaron al bar, descendieron del coche e ingresaron al establecimiento y que se habían llevado a un masculino con rumbo desconocido.

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Una llamada al 911 alertó a los elementos policiales quienes acudieron al lugar para atender el reporte, sin embargo, al parecer el encargado del establecimiento inicialmente no permitió el acceso a las autoridades, por lo que fue asegurado para las investigaciones correspondientes.

El establecimiento donde ocurrieron los hechos criminales opera actualmente bajo el nombre de "La Pigua”, que anteriormente se le conocía como "El Acuario", ubicado sobre la 40 Avenida en el centro de esta ciudad, establecimiento que había sido clausurado con anterioridad.

Sin embargo, por arte de magia logró reabrir sus puertas con otro nombre para continuar con sus operaciones. Hasta el momento las autoridades policiales no han emitido ningún comunicado oficial del caso y estado de la víctima ni de las personas detenidas.

En tanto, vecinos del establecimiento señalan que viven con miedo ante la ola de violencia que se ha venido generando en la zona y piden a las autoridades municipales reforzar la vigilancia en centros nocturnos.