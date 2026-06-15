Víctima de secuestro escapa y busca ayuda en una plaza de Puerto Aventuras

Un hombre con visibles lesiones en el rostro y en aparente estado de crisis llego a una plaza comercial de Puerto Aventuras para solicitar ayuda, asegurando que había logrado escapar de personas que lo mantenían retenido contra su voluntad.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Multiplaza, donde trabajadores del lugar observaron al individuo correr hacia el área comercial en busca de apoyo. De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba descalzo, sin camisa y vestía únicamente un pantalón color caqui.

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Al acercarse al personal del establecimiento, relató que momentos antes había conseguido huir de quienes presuntamente lo tenían privado de la libertad. Su estado físico y emocional llamó la atención de quienes se encontraban en la zona, generando preocupación entre clientes y visitantes.

Tras recibir el reporte, se solicitó la presencia de servicios de emergencia para valorar la condición del afectado. Paramédicos realizaron una revisión en el lugar y determinaron que las lesiones observadas en el rostro eran superficiales y no representaban un riesgo inmediato para su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

De manera extraoficial se informó que el hombre presentaba aliento alcohólico; sin embargo, permaneció en el sitio para rendir su versión de los hechos.

Durante la entrevista inicial, sostuvo que fue privado de su libertad en la comunidad de Akumal, perteneciente al municipio de Tulum. Según su relato, fue trasladado por carretera y aprovechó un momento de descuido de sus presuntos captores para escapar cuando se encontraban a la altura de Puerto Aventuras.

El hombre señaló que, tras lograr salir del lugar donde era retenido, corrió hasta la plaza comercial para ponerse a salvo y pedir ayuda. Su testimonio motivó el inicio de diligencias para verificar lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que presuntamente sucedieron los hechos.

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La situación provocó expectación entre las personas que se encontraban en la zona comercial durante esos momentos, ya que la llegada del lesionado y su petición de auxilio generaron incertidumbre entre comerciantes, turistas y residentes.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas ni sobre la confirmación oficial de la versión proporcionada por el afectado, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el caso.