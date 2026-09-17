Mujer se desmayó tras subir a juego mecánico en la feria de Campeche

Una mujer de aproximadamente 28 años tuvo que ser trasladada a un hospital luego de perder el conocimiento tras subir a un juego mecánico instalado en la feria, sobre la avenida Francisco I. Madero.

El incidente ocurrió cuando la joven se encontraba acompañada de familiares y amigos a bordo de una atracción en forma de disco que gira. Durante el recorrido comenzó a sentirse mal y manifestó su malestar a sus acompañantes, quienes inicialmente consideraron que se trataba únicamente de mareo.

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Sin embargo, poco después de descender de la atracción, la mujer avanzó algunos metros y cayó desplomada sobre el camellón central, lo que provocó momentos de alarma entre sus acompañantes y las personas que se encontraban en el lugar.

Ciudadanos y familiares intentaron auxiliarla al observar que no reaccionaba, por lo que solicitaron la intervención de Protección Civil. Al sitio también acudieron rescatistas de un grupo médico privado, quienes comenzaron a brindarle los primeros auxilios y posteriormente solicitaron el apoyo de paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Los paramédicos lograron estabilizar a la mujer y hacer que reaccionara. Tras valorarla, determinaron que requería atención médica en un hospital, por lo que fue trasladada con autorización de sus familiares para continuar con la valoración.

La atracción mecánica continuó operando después del incidente.