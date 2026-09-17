Jueves violento: Encuentran a un hombre sin vida dentro de un taxi en Alfredo V. Bonfil de Cancun

Un hombre fue localizado sin vida en el interior de un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo, la mañana de este jueves, en la Supermanzana 308, en la delegación Alfredo V. Bonfil.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Benito Juárez, en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez, a una esquina del bulevar Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de la zona observaron el vehículo estacionado y se percataron de que en su interior había una persona con manchas de líquido rojo, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área. Posteriormente, paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se informó que el hombre habría sido víctima de un ataque armado, pues presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad ni si se trataba del conductor del taxi, un pasajero o una tercera persona.

El vehículo involucrado es un Nissan Tsuru perteneciente al sindicato Andrés Quintana Roo. El número económico de la unidad tampoco ha sido confirmado.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado, mientras agentes de la Policía de Investigación y Servicios Periciales realizaban las diligencias correspondientes.

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El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los procedimientos de identificación, en espera de que sus familiares acudan ante la Fiscalía para realizar los trámites correspondientes.

La información permanece como preliminar y será actualizada conforme las autoridades proporcionen mayores detalles sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.