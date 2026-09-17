Este es el parque más grande de Mérida: tiene un lago artificial y áreas verdes

Mérida cuenta con numerosos parques y espacios públicos que combinan áreas verdes, actividades recreativas, cultura y atractivos para visitantes.

Algunos se encuentran en el Centro Histórico y otros forman parte de zonas tradicionales de la ciudad, por lo que conocer sus características permite descubrir diferentes facetas de la capital yucateca.

Parque La Plancha, el gran espacio público de Mérida

El Parque La Plancha es considerado el parque más grande de Mérida y se ha convertido en uno de los nuevos puntos de encuentro para habitantes y turistas.

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Su ubicación, cerca del Centro Histórico, permite incorporarlo fácilmente a un recorrido por algunos de los sitios más representativos de la ciudad.

La Plancha recibe a cientos de visitantes todos los días / Por Esto!

El espacio fue desarrollado en los terrenos que anteriormente ocuparon instalaciones ferroviarias y cuenta con una amplia extensión destinada al esparcimiento.

Su transformación incorporó áreas verdes, espacios para caminar y zonas de convivencia que cambiaron la imagen de esta parte de Mérida.

Además de funcionar como parque urbano, La Plancha destaca por su conexión con otros atractivos turísticos y culturales.

Su cercanía con el Centro Histórico facilita combinar una visita al parque con recorridos por calles tradicionales, mercados, plazas y edificios históricos.

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Un atractivo turístico para recorrer a pie

Una de las características que distingue al Parque La Plancha es la posibilidad de recorrerlo tranquilamente mientras se conocen diferentes áreas del complejo.

El Gran Parque La Plancha es un gran espacio de ambiente familiar / Especial

El espacio resulta atractivo tanto para quienes buscan descansar como para visitantes interesados en conocer una zona recientemente transformada de Mérida.

Durante un paseo pueden encontrarse áreas destinadas a la convivencia y al entretenimiento, además de espacios que permiten disfrutar del entorno urbano.

Por su amplitud, también se ha convertido en escenario para actividades y eventos que reúnen a residentes y visitantes.