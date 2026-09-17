Beca Benito Juárez 2026 abre registro: requisitos para recibir mil 900 pesos bimestrales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este jueves 17 de septiembre inició el registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato.

El periodo para realizar la solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, por lo que las autoridades recomendaron a los interesados no dejar el trámite para los últimos días.

El programa entrega un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales durante los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar, siempre que el estudiante mantenga su inscripción en una institución pública.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca Benito Juárez 2026?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de hasta 25 años inscritos durante el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria, bachillerato general, tecnológico o profesional técnico bachiller de carácter público, en modalidad escolarizada o mixta.

Entre los requisitos principales se encuentra no recibir otra beca federal que tenga el mismo objetivo.

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Para completar el registro también se requieren datos como la CURP, la Clave de Centro de Trabajo de la escuela y un comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, deberán proporcionarse además los datos e identificación de la madre, padre o tutor.

¿Cómo registrarse para recibir los mil 900 pesos?

Los estudiantes deberán ingresar al portal oficial becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión mediante su cuenta de Llave MX.

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Dentro de la plataforma tendrán que proporcionar información personal y escolar, además de los documentos solicitados. Posteriormente, las autoridades verificarán los datos para determinar la incorporación al programa.

La Beca Benito Juárez entrega el apoyo durante los 10 meses del ciclo escolar y no contempla julio ni agosto por corresponder al periodo vacacional. El beneficio puede mantenerse hasta por 40 meses, siempre que el alumno continúe inscrito y cumpla con los requisitos del programa.

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