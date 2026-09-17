¡Dijo que lo seguían y “desapareció”! Así fue el reporte del presunto secuestro de un taxista en Chetumal

Integrantes del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) vivieron ayer momentos de preocupación luego de que se reportara la presunta privación de la libertad de uno de sus compañeros, identificado como Candelario “M”, de 59 años, quien posteriormente confirmó que estaba en su domicilio.

De acuerdo con información de corporaciones de Seguridad, el taxista se comunicó con su familia mediante un mensaje de audio para informar que estaba bien. Horas antes, alrededor de las 7:47 de la mañana, su esposa había solicitado apoyo al número de emergencias 911, debido a que el conductor había trasladado a su hija al aeropuerto de esta ciudad y posteriormente habría manifestado que sospechaba que los ocupantes de otro vehículo lo seguían.

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Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el trabajador del volante indicó después que se encontraba entre la Multiplaza y Las Torres, situación que generó alarma entre sus familiares y compañeros.

La unidad con número económico 410 fue localizada mediante su geolocalizador en las inmediaciones de las calles El Naranjal y 6 de Octubre, en la colonia La Esperanza. El automóvil, un Chevrolet Spark modelo 2017, con placas B-525-TNN del estado, estaba con las llaves colocadas, los cristales arriba y sin daños visibles, por lo que inicialmente se descartó un robo o una agresión.

El despliegue policial llamó la atención de vecinos de la zona, mientras otros trabajadores del volante acudieron al sitio tras enterarse de lo sucedido. El caso fue registrado como una presunta privación de la libertad, por lo que se esperaba que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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Más tarde, Candelario se puso nuevamente en contacto con su hija mediante un audio y confirmó que estaba bien. Una fuente de la FGE señaló que, hasta la tarde de ayer, el conductor no había presentado una denuncia. La versión preliminar establecía que habría abandonado el automóvil al considerar que era seguido por personas que pretendían privarlo de la libertad.

No obstante, compañeros del taxista sostuvieron una versión distinta, al señalar que efectivamente habría sido privado de la libertad, aunque presuntamente por una confusión, y que posteriormente fue liberado sin presentar ningún tipo de lesión.