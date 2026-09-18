Lo habrían amenazado días antes: Asesinan a balazos a un hombre en un asentamiento irregular de Tulum

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes en el asentamiento irregular Andrés Manuel López Obrador, en Tulum, en un ataque atribuido por testigos a dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta y posteriormente escaparon del lugar. Vecinos relacionaron el crimen con una presunta disputa por el predio donde residía la víctima, quien, según sus testimonios, había recibido amenazas previamente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas, en una de las esquinas de esta zona de invasión ubicada a aproximadamente una cuadra de la avenida Tulum, en las inmediaciones de la Cruz Roja y un establecimiento comercial. De acuerdo con personas que presenciaron lo ocurrido, los agresores arribaron en una motocicleta de color verde y realizaron varios disparos contra el hombre, quien quedó tendido sobre la vía pública.

Tras el ataque, los presuntos responsables abandonaron rápidamente el sitio y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. En el lugar quedaron diversos casquillos percutidos, mientras que algunos de los proyectiles también habrían alcanzado un pequeño comercio ubicado en la esquina donde ocurrió la agresión.

Vecinos de la zona señalaron que la víctima habría sido objeto de amenazas días antes del homicidio. Según estas versiones, al menos tres personas, entre ellas dos mujeres a quienes identificaron como originarias de Playa del Carmen, presuntamente le exigieron que abandonara el terreno que ocupaba. Los habitantes también relataron que previamente otras personas habrían acudido para intimidarlo y fueron retenidas por vecinos antes de ser entregadas a elementos de la Policía Municipal.

La posible relación entre estas amenazas y el homicidio deberá ser establecida mediante las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo que hasta ahora no existe una confirmación oficial de que el crimen haya sido provocado por una disputa territorial.

Después del reporte, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano acudieron al asentamiento y establecieron un perímetro de seguridad, mientras agentes de la Fiscalía y personal especializado realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

El cuerpo fue trasladado para los procedimientos correspondientes y las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato. Hasta el cierre de esta información no se había reportado ninguna detención relacionada con el ataque.

El homicidio vuelve a colocar bajo atención la situación de los asentamientos irregulares de Tulum, donde las disputas por la posesión de terrenos han generado denuncias y conflictos entre habitantes; sin embargo, cualquier vínculo con grupos criminales deberá ser acreditado por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.