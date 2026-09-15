Fuerte accidente vial dejó dos personas lesionadas en la avenida Nichupté de Cancún

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este martes sobre la avenida Nichupté, en su cruce con la calle Itzales, en la Supermanzana 520 de Cancún, donde los conductores de una camioneta y un automóvil protagonizaron una fuerte colisión que dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana, cuando a través del número de emergencias 911 se solicitó la presencia de paramédicos y autoridades en la avenida Nichupté, a espaldas de la Guarnición Militar, debido a un percance de consideración.

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Personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos de emergencia y movilizó al sitio a elementos de la Dirección de Tránsito, paramédicos y posteriormente al personal del Cuerpo de Bomberos para atender a los involucrados.

Al llegar, los cuerpos de emergencia encontraron un automóvil Chevrolet Aveo, color negro, y una camioneta Nissan Frontier, color gris, con daños de consideración. Paramédicos valoraron al conductor del Aveo y a una mujer que viajaba como acompañante en la camioneta, quienes resultaron lesionados.

De acuerdo con la información recabada por el perito de la Dirección de Tránsito, el conductor de la Frontier circulaba sobre la avenida Nichupté, en dirección a la avenida José López Portillo, y al llegar al cruce con la calle Itzales realizó una maniobra para incorporarse a esta vialidad.

Sin embargo, presuntamente no realizó el alto correspondiente para ceder el paso a los vehículos que circulaban con preferencia, por lo que invadió la trayectoria del Chevrolet Aveo.

El conductor del automóvil circulaba sobre la avenida Nichupté con dirección hacia la avenida 135 y tenía preferencia de paso. Al percatarse de que la camioneta se atravesó en su camino, intentó frenar y realizar una maniobra para evitar el impacto, pero no logró esquivarla y ambos vehículos colisionaron con fuerza, saliendo proyectados varios metros.

Debido a la magnitud del impacto, la mujer que viajaba como acompañante en la camioneta quedó atrapada en el interior. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate Urbano del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron maniobras para liberarla y posteriormente permitir que recibiera los primeros auxilios.

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Los dos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que el perito de Tránsito inició las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, el conductor de la camioneta fue señalado como probable responsable del percance, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón, donde permanecerán bajo resguardo mientras concluyen las investigaciones y se determina legalmente quién deberá responder por los daños ocasionados.