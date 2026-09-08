Choque entre tres camiones provoca volcadura y congestionamiento en la salida de Cancún

Un aparatoso accidente entre tres camiones de carga provocó un congestionamiento vial en la salida de Cancún, en dirección al poblado de Leona Vicario, en donde una de las unidades terminó volcada a la altura del kilómetro 299 de la vía libre a Mérida.

Este fue el segundo percance que se registró en la carretera federal 180, en el tramo Cancún-Leona Vicario, en donde ocurrió la volcadura de un tráiler en las primeras horas de la mañana.

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El segundo accidente fue reportado por conductores que transitaban por la zona, alrededor de las 10:30 horas, en la salida de Cancún hacia Mérida, a la altura del kilómetro 299.

Los primeros reportes indicaron que uno de los camiones de carga trató de incorporarse a la carretera y recibió el impacto de otras dos unidades, una de las cuales terminó volcada en medio de la cinta asfáltica, además del material de construcción que terminó esparcido en la vía de rodamiento.

Al lugar acudieron paramédicos de una ambulancia particular, quienes solo revisaron a los ocupantes de los vehículos involucrados, porque aparentemente no sufrieron lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, se hicieron cargo de los trámites para retirar los camiones accidentados por medio del servicio de varias grúas.