No respeta el alto y provoca fuerte choque: Automóvil daña un local en la colonia Centro de Chetumal

Un fuerte choque entre dos vehículos provocó daños materiales considerables y dejó personas con lesiones leves en el cruce de las avenidas Emiliano Zapata y Plutarco Elías Calles, en plena colonia Centro, luego de que uno de los conductores no respetara el alto obligatorio del cruzamiento.

Testigos del hecho relataron que un automóvil Volkswagen Gol circulaba sobre la avenida Emiliano Zapata cuando, al llegar al cruce con Plutarco Elías Calles, continuó su marcha sin detenerse pese a la señal de alto, impactando de lleno contra un Honda Civic que transitaba con derecho de vía sobre esta última vialidad.

Noticia Destacada Tragedia en la carretera federal 307: Camioneta vuelca y deja una persona sin vida y dos lesionados

El impacto fue de tal magnitud que el conductor del Honda Civic perdió el control de la unidad, la cual se desvió bruscamente de su carril hasta terminar estrellada contra la cortina metálica de un local comercial que en ese momento permanecía cerrado, sumando así un tercer punto de afectación al hecho de tránsito.

Personas que se encontraban en las inmediaciones alertaron a los servicios de emergencia, cuyos elementos acudieron para valorar a los ocupantes de ambos vehículos, quienes presentaron golpes y contusiones de carácter leve y no requirieron traslado a algún nosocomio de la ciudad.

El Honda Civic terminó impactado contra la cortina metálica de un local / Especial

La escena, sin embargo, causó revuelo entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona en ese momento, una de las más concurridas del primer cuadro de la ciudad.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía de Tránsito, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para realizar el peritaje correspondiente y determinar con precisión las causas y responsabilidades del percance. Minutos más tarde arribaron también los ajustadores de las compañías aseguradoras de ambas unidades, encargados de gestionar la valuación de los daños y los trámites para su reparación.