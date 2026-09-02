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Tragedia en la carretera federal 307: Camioneta vuelca y deja una persona sin vida y dos lesionados

Una camioneta Nissan Frontier que transportaba a varios trabajadores perdió el control en una curva a la altura de Bahía Petempich y terminó volcada en el camellón; uno de los ocupantes murió y dos más fueron hospitalizados.

Por Gabriel Alcocer

2 de sept de 2026

1 min

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Bomberos y paramédicos de Puerto Morelos acudieron al sitio del accidente, donde confirmaron la muerte de uno de los ocupantes
Bomberos y paramédicos de Puerto Morelos acudieron al sitio del accidente, donde confirmaron la muerte de uno de los ocupantes / Especial

Una camioneta, tipo pick up, terminó volcada en el camellón de la carretera federal 307, entre Puerto Morelos y Cancún, a la altura de Bahía Petempich, en donde uno de los ocupantes murió y otros 2 resultaron con lesiones en las primeras horas de la mañana.

Los primeros reportes señalaron que el conductor de una camioneta de doble cabina, marca Nissan, tipo Frontier, perdió el control en la curva que se encuentra a la altura de la entrada a Bahía Petempich.

El lesionado que fue trasladado primero al hospital, perdió la vida horas después debido a las lesiones

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Tragedia en la carretera federal 307: Accidente de moto deja una persona sin vida

El vehículo transportaba a varios trabajadores y algunos de estos salieron proyectados y cayeron en el área del camellón con graves lesiones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Puerto Morelos acudieron al lugar y determinaron que una persona ya no contaba con signos vitales.

Otros dos trabajadores requirieron de ser trasladados a un hospital por graves lesiones.

La circulación vehicular se vio afectada durante la intervención de las autoridades.

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