Pareja de adultos mayores sufre atraco en Cancún y pierden todos sus ahorros

Por un descuido, un abuelito de casi 80 años fue despojado de una importante suma de dinero, la cual ganó por estar de pie durante horas como cerillito en un supermercado sobre la avenida Andrés Quintana Roo.

La situación se desató cuando los adultos colocaron sus ganancias en el bolso de la señora, ya habiendo canjeado su morralla por billetes de alta denominación, guardados estos en un bolso decide reparar este mismo en una zapatería cercana a su centro de trabajo, y al percatarse del error, la abuelita menciona la falta del dinero e intentan recuperarlo, pero la gente del comercio dice desconocer la existencia del dinero.

Esto escaló a mayores, cuando acudió la familia del adulto mayor al lugar y presuntamente agredieron con un arma blanca a los señalados por el robo. Se desata una riña entre ambas partes, elementos de la Policía Municipal y Marina se presentaron en el lugar para poder ordenar la situación, donde ambas partes llegaron a un acuerdo sin que hubiera detenidos, pero interpondrán sus respectivas denuncias.

Los abuelitos, al ser hipertensos, con dificultades motrices y con problemas de salud decidieron llamar a su familia para pedir apoyo ante el complicado escenario en el que se encontraban.

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Tras el escándalo, elementos de la Policía Municipal, de Prevención y la Marina llegaron al sitio para poner orden, donde ambas partes expresaron su punto, alegando sobre si fue más grave la agresión con arma blanca, las amenazas de secuestro, el robo del dinero o incluso afectar la salud de adultos mayores.

Como lo mencionan algunos otros compañeros del adulto mayor que igual son cerillitos, existe desconfianza, desconocimiento y temor sobre las entidades bancarias, prevaleciendo en este segmento poblacional la costumbre de usar del dinero en efectivo, lo que puede derivar en este tipo de problemas.

Entre los otros adultos mayores comentaron que, a raíz de lo que sucedió, temen que puedan ser blancos de robos similares y que se verán en la necesidad de utilizar tarjetas bancarias para proteger su dinero.