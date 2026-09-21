Llamadas reales al 911 aumentan 14% en Quintana Roo durante 2026

Aunque la cantidad de llamadas al número de emergencias 911 prácticamente se mantuvo sin cambios durante los primeros ocho meses del 2026, la demanda por hechos reales aumentó 14 por ciento en Quintana Roo, al pasar de 277 mil 734 reportes efectivos en el 2025 a 316 mil 584 este año, de acuerdo con el registro del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La cifra representa 38 mil 850 auxilios reales adicionales en un año, equivalentes a unos 160 más cada día. En promedio, durante este periodo se atendieron mil 303 casos diariamente, contra mil 143 en el 2025.

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El incremento mantiene una tendencia ascendente por segundo año consecutivo. En el 2024 se contabilizaron 248 mil 432 reportes efectivos; en el 2025 fueron 277 mil 734, un aumento de 11.8 por ciento, y para el 2026 el crecimiento llegó a 14 por ciento.

En contraste, de las 884 mil 989 comunicaciones atendidas entre enero y agosto, 568 mil 405 fueron clasificadas como improcedentes, equivalentes al 64.2 por ciento. Aunque siguen representando casi dos terceras partes del total, disminuyeron 6.9 por ciento respecto de las 610 mil 522 registradas en el 2025.

Ciudadanos opinaron que, aunque muchas comunicaciones al 911 son falsas, la mayoría se realiza ante una verdadera emergencia. Tal es el caso de la comerciante Norma Pacheco, en la Región 100, quien comentó: “Uno llama porque de verdad hay problemas. Aquí se escuchan gritos y peleas casi diario, y a veces tardan en llegar”.

En la Supermanzana 63, el taxista Javier Morales dijo: “Las llamadas mudas y las bromas siguen, pero también es cierto que la gente ya no se aguanta tanto. Hay más violencia en las calles y en las casas”.

La ama de casa Patricia Ruiz, abordada en la avenida 135, señaló: “A mí me tocó marcar por un accidente de moto cerca de mi casa. Llegaron, pero uno se pregunta si con tantas llamadas reales les alcanza el personal”.

En la zona de la avenida López Portillo, el jubilado Miguel Ángel Sánchez expresó: “El 911 es lo único que tenemos. Si aumentan las emergencias de verdad, ojalá también aumenten las patrullas y no solo las estadísticas”.

Más personas hablan al 911 por problema familiar, agresión o accidente / Especial

Los “mudos” son el principal problema

El principal problema son las llamadas mudas, que alcanzaron 457 mil 658, equivalentes a 51.7 por ciento de todas las comunicaciones atendidas y a 80% de las improcedentes. La reducción respecto del 2025 fue apenas de 1.5 por ciento.

También se contabilizaron 43 mil 452 reportes considerados no emergentes, 17 mil 960 bromas de menores, 17 mil 734 comunicaciones de jóvenes o adultos jugando, 15 mil 431 transferencias y 4 mil 641 casos con insultos de adultos u obscenos.

En términos estatales, el registro de comunicaciones recibidas contabilizó 893 mil 804 casos, de los cuales 319 mil 578 fueron efectivos, 57 mil 584 correspondieron a solicitudes de información y 516 mil 642 resultaron improcedentes. La cifra total representa una reducción de 2.5 por ciento respecto del 2025.

Cancún concentra la mayor carga para el sistema. El complejo de seguridad de Benito Juárez recibió 457 mil 642 comunicaciones, 51 por ciento del total estatal. De ellas, 142 mil 402 fueron efectivas y 283 mil 613 improcedentes. El promedio fue de mil 883 reportes diarios. Le siguieron Playa del Carmen, con 233 mil 739 comunicaciones; Chetumal, con 145 mil 22, y Cozumel, con 57 mil 401.

Las personas agresivas encabezaron las solicitudes de auxilio con 28 mil 315 reportes; siguieron apoyo ciudadano, violencia de pareja y conflictos familiares / Especial

Pero detrás del aumento de los auxilios efectivos también aparece otro dato relevante: de las 319 mil 578 emergencias reales se despacharon 299 mil 816 servicios a corporaciones, es decir, 94 de cada 100 reportes generaron movilización.

De esos servicios, 210 mil 677, equivalentes a 69.8 por ciento, fueron considerados verdaderos después de la verificación en sitio, mientras que 91 mil 120, el 30.2 por ciento, resultaron falsos durante la atención operativa. Esta clasificación no significa una determinación jurídica sobre la existencia de un delito.

Las corporaciones policiales concentraron 168 mil 169 despachos; asistencia, 39 mil 776; Tránsito, 38 mil 425; servicios médicos, 29 mil 686; Bomberos y Protección Civil, 14 mil 872; Judicial, 5 mil 723, y fuerzas federales, 3 mil 165.

En Cancún se concentró también la mayor cantidad de auxilios policiales, con 71 mil 894, además de 14 mil 142 servicios médicos, 17 mil 474 de Tránsito, 8 mil 183 de Bomberos y Protección Civil, 2 mil 344 federales y 20 mil 494 de asistencia.

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Incrementan los conflictos

Los motivos de emergencia también muestran un incremento de conflictos que requieren intervención. Persona agresiva encabezó los reportes efectivos, con 28 mil 315 casos, 8 por ciento más que en el 2025. Le siguieron apoyo a la ciudadanía, con 20 mil 405; violencia de pareja, con 20 mil 357; violencia familiar, con 18 mil 593, y otras alarmas de emergencia activadas, con 16 mil 837. En conjunto, esos cinco motivos representaron 104 mil 507 comunicaciones, una tercera parte de todas las atenciones reales.

También aumentaron los avisos por ruido excesivo, con 15 mil 473 casos, 38.3 por ciento más; accidentes de tránsito sin lesionados, con 12 mil 303, y percances de motocicleta con lesionados, que llegaron a 8 mil 684, un incremento de 17.9 por ciento.

Aunque el número global de comunicaciones al 911 prácticamente no cambió, el comportamiento interno del sistema sí muestra una modificación relevante: hay menos reportes improcedentes, pero más personas están utilizando el número de emergencias para solicitar auxilio ante hechos reales, particularmente por conflictos violentos, problemas familiares, agresiones y accidentes.