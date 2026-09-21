Perro muere electrocutado al tocar un cable suelto en Cozumel

Un incidente de alto riesgo se registró en la comunidad de Sergio Butrón Casas, del municipio de Othón P. Blanco, donde un cable de energía eléctrica caído permaneció varios días sobre la vía pública sin ser atendido oportunamente, poniendo en peligro a niños, adultos y transeúntes del Barrio Santa María.

La falta de respuesta inmediata derivó en una tragedia, un perro perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con el cable, lo que generó indignación y preocupación entre los habitantes.

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Vecinos relataron que el problema comenzó días atrás, cuando se reventaron varios cables de suministro eléctrico. Desde entonces, la comunidad advirtió sobre el riesgo latente, señalando que “hoy fue un perro, mañana podría ser una persona”. La ausencia de señalización y la demora en la atención incrementaron el peligro, pues quienes transitaban por la zona desconocían la presencia del cable energizado.

Tras múltiples denuncias y la insistencia de los pobladores, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió finalmente al sitio para realizar las maniobras de retiro y reparación.

La muerte del animal se convirtió en un símbolo del riesgo que enfrentan los habitantes de Sergio Butrón Casas, quienes demandan mayor vigilancia y mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

Para los vecinos, la atención tardía de la CFE refleja un rezago en la infraestructura y un descuido que pudo haber tenido consecuencias fatales para cualquier persona.