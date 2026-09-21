FGR obtiene condenas de hasta 289 años de prisión contra cuatro secuestradores en Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias de entre 280 y 289 años de prisión contra cuatro integrantes de una organización criminal responsables del secuestro de siete personas en Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con información de la dependencia federal, la investigación permitió acreditar que los sentenciados formaban parte de una célula del crimen organizado dedicada principalmente al secuestro en la zona sur de Morelos.

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron en marzo de 2011, cuando las siete víctimas fueron privadas de la libertad afuera de un bar ubicado en Jiutepec.

¿Qué condenas recibieron los cuatro integrantes de la organización criminal?

La FGR detalló que Alberto “N” recibió una sentencia de 289 años de prisión y una multa de 2 millones 401 mil 245 pesos por secuestro de siete personas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

Por los mismos delitos, Hugo “N” fue condenado también a 289 años de cárcel, además de una multa de 4 millones 235 mil pesos.

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En el caso de Daniel “N”, la autoridad judicial impuso una pena de 284 años de prisión y una multa de 2 millones 395 mil 575 pesos por secuestro y delincuencia organizada.

Por su parte, Alejandro “N” recibió una sentencia de 280 años de cárcel y una multa de 25 millones 200 mil pesos por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

Secuestraron a siete personas afuera de un bar en Jiutepec

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas.

Obtiene #FGR sentencia de entre 280 y 289 años de prisión para cuatro secuestradores de siete personas, en el estado de Morelos. La investigación del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a #FECOR en Tamaulipas, luego de diversos procedimientos realizados, demostró la… pic.twitter.com/iiuVw6dz1M — FGR México (@FGRMexico) September 21, 2026

La averiguación previa estableció que los cuatro sentenciados, junto con otros cómplices, participaron en el secuestro de las siete víctimas afuera de un bar de Jiutepec en marzo de 2011.

Tras los procedimientos ministeriales y judiciales, la FGR presentó los elementos que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los cuatro hombres y obtener las condenas, que alcanzan hasta 289 años de prisión.

IO