Tráiler con juegos mecánicos queda atorado en cables y provoca inclinación de poste en Cozumel

Un tráiler que transportaba juegos mecánicos quedó atorado la mañana de este lunes en cables de energía eléctrica cuando intentaba incorporarse de la Quinta a la 11 Avenida, en Cozumel, provocando que un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sostiene un transformador, se inclinara y quedara en riesgo de caer.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, el vehículo circulaba sobre la Quinta Avenida y, al realizar el giro para incorporarse a la 11 Avenida, la parte superior del remolque hizo contacto con el tendido eléctrico y quedó enganchada entre los cables.

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La tensión generada por el movimiento provocó que el poste se inclinara considerablemente. La estructura permaneció sostenida por la propia red eléctrica mientras se esperaba la intervención del personal encargado de atender la infraestructura.

El punto fue acordonado por elementos de Protección Civil y autoridades que acudieron para evitar el paso de peatones y vehículos por el área cercana al poste y al cableado, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

La presencia de un transformador instalado en el poste incrementó la atención sobre el incidente, debido a que cualquier desplazamiento adicional de la estructura podía afectar la infraestructura eléctrica de la zona.

De manera preliminar se planteó que el contacto pudo estar relacionado con la altura del remolque y la maniobra realizada para cambiar de vialidad. Sin embargo, las circunstancias exactas deberán establecerse a partir de la revisión correspondiente.

José Luis vecino de la zona mencionó que el tráiler quedó detenido justo cuando los cables comenzaron a tensarse. “La gente que caminaba por el lugar tuvo que mantenerse alejada mientras llegaban los trabajadores.”

Por su parte Andrea Gutiérrez comerciante cercano dijo que el poste sostiene un transformador y por eso hubo preocupación entre los negocios de la zona. “La prioridad fue evitar que alguien se acercara al cableado.”

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Trabajadores de la CFE acudieron posteriormente para revisar el poste, el transformador y el tendido eléctrico, además de realizar las labores necesarias para asegurar la infraestructura y retirar la tensión generada por el incidente.

El hecho dejó nuevamente en evidencia la interacción entre vehículos de grandes dimensiones y la infraestructura aérea de servicios durante las maniobras en calles urbanas, particularmente en puntos donde los conductores deben considerar la altura de los remolques y la ubicación del cableado.

Las condiciones finales del poste y los posibles daños ocasionados a la red eléctrica deberán determinarse después de la inspección realizada por el personal correspondiente.