Vecinos de Emiliano Zapata denuncian riesgo por cables reventados de la CFE

Debido a la fuerte lluvia que se dejó sentir en la noche del domingo y al parecer fue la causa para que se reventara la línea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada sobre la calle 23 entre 16 y 18 de la colonia Emiliano Zapata, que dejó ese sector sin energía. La situación más peligrosa es que los cables quedaron colgados, representando un riesgo para las personas y sobre todo para los menores que acuden a la escuela esta mañana del lunes.

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Según vecinos de la colonia Emiliano Zapata, quienes mostraron su enojo, declararon que en la noche del domingo, cuando empezó la fuerte lluvia, escucharon una explosión y en ese momento se quedaron sin servicio de energía. Relataron que se les quemó un ventilador y un refrigerador. Al salir a la calle verificaron que una línea de mediana tensión de la CFE se había reventado, aparentemente porque el cable estaba muy viejo.

Mientras los vecinos de un sector permanecieron sin energía eléctrica hasta la mañana del lunes, se observa que una parte del cable está colgada y otra tirada sobre el suelo, lo que representa un peligro para transeúntes y especialmente para los menores que acuden a la escuela, quienes podrían recibir una descarga eléctrica y sufrir lesiones.

Ante esta situación, los afectados hacen un llamado a los funcionarios de la CFE para que envíen al personal técnico y atiendan el problema antes de que ocurra una desgracia de fatales consecuencias, además de restablecer el servicio de energía eléctrica para los vecinos.