Movimiento Ciudadano llega rumbo a 2027 sin definir candidatura para la Presidencia Municipal de Isla Mujeres

El 2027 se acerca y Movimiento Ciudadano (MC) sigue sin definir una estrategia para disputar la Presidencia Municipal, mientras el Gobierno que encabeza Atenea Gómez Ricalde enfrenta cuestionamientos por el cumplimiento de promesas, el manejo de recursos y los servicios básicos. El partido naranja, sin embargo, no ha conseguido traducir ese descontento en respaldo electoral.

Hasta ahora, los nombres que se mencionan en círculos naranjas locales son limitados. Rubí Aurora Lora Sosa, quien encabezó la planilla de MC en el 2024 y obtuvo el 1.43% de los votos, frente al 80.39 de Morena, mantiene presencia en el escenario político municipal, aunque sin el respaldo electoral que consiguió el partido guinda.

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A ella se suman Paloma Peña Olivares, coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano y con mayor visibilización y trabajo en territorio; Carlos Valladares Ramos, quien ha operado como parte de los representantes ante los consejos electorales de la demarcación y Saraí Borges, activista que también figura entre las opciones que MC y el PAN tienen en la mira.

Otros cuadros que han circulado de manera informal -entre ellos exregidores y simpatizantes de la zona continental- no aparecen hasta ahora como candidaturas definidas. A diferencia de municipios como Othón P. Blanco o José María Morelos, donde MC proyecta candidaturas más definidas, en Isla Mujeres el partido continúa sin un abanderado claro.

La dirigencia estatal, bajo el mando de Joaquín González Castro, tras el relevo de José Luis Pech Várguez, ha insistido en que el partido irá solo en el 2027 y apostará por candidatos ciudadanos; sin embargo, en la isla, hasta ahora, no se conocen definiciones sobre una candidatura ni una estrategia territorial de cara al proceso.

En el 2024, la candidata naranja obtuvo el 1.43 por ciento de los sufragios / Especial

Dentro de MC persisten tensiones que también alcanzan a la ínsula, ya que el cambio de dirigencia estatal generó fricciones entre grupos que ven en el 2027 una oportunidad para definir posiciones. En Isla Mujeres esa división se manifiesta en la falta de coordinación: algunos militantes locales se quejan de abandono por parte de la estructura estatal, mientras otros intentan operar por su cuenta sin recursos ni respaldo.

De acuerdo con críticos, politólogos y algunos emecistas, el partido ha concentrado su atención en otros municipios donde registra mejores números y ha dejado a Isla Mujeres en un segundo plano. Esa situación deja sin un receptor claro al voto de castigo que podría generarse por el desgaste del Gobierno municipal.

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Atenea Gómez Ricalde, quien llegó del PAN a Morena, ha presentado informes con cifras de obras, luminarias LED, programas sociales como “Isleña de Corazón” e inversiones millonarias; sin embargo, vecinos continúan reportando problemas de agua, drenaje, cuestionamientos sobre contratos y la falta de mejoras que, a su juicio, deberían reflejarse en la vida cotidiana. También existen críticas por presuntos sobrecostos, influencia familiar en la administración y el manejo de apoyos sociales.

Esos pendientes -promesas de cobertura universal de servicios básicos sin concretarse y quejas por seguridad y transparencia- causan un malestar que podría abrir espacio a la oposición, pero que MC no ha conseguido convertir en respaldo político.