Jaurías de hasta 15 perros preocupan a vecinos de Tizimín por riesgo de ataques

La presencia de perros callejeros en distintos sectores de Tizimín se ha convertido en un problema que, de acuerdo con habitantes, ha ido creciendo hasta representar un riesgo para quienes diariamente transitan por las calles, especialmente para peatones, ciclistas, motociclistas y familias que salen durante las noches.

Vecinos señalaron que la falta de acciones suficientes para atender la sobrepoblación de animales en situación de calle ha permitido que en diferentes colonias se formen grandes jaurías que recorren libremente las vialidades, parques y zonas donde existe una importante concentración de personas.

Uno de los sectores donde esta situación resulta más evidente es la colonia Santa Rosa de Lima, donde habitantes han observado grupos conformados por entre 10 y 15 perros que deambulan juntos por las arterias. La presencia de estas jaurías genera temor entre quienes tienen que caminar por la zona, particularmente durante las noches.

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La problemática también ha sido señalada en colonias como Adolfo López Mateos, Santo Domingo y San José Nabalam, donde vecinos aseguraron que es común encontrar perros sueltos prácticamente a cualquier hora del día.

El riesgo, según los habitantes, no se limita únicamente a la presencia de los animales. Algunos canes persiguen a ciclistas y motociclistas, mientras que otros se acercan de manera agresiva a peatones, aumentando la posibilidad de que alguna persona pueda sufrir una mordedura o provocar un accidente al intentar esquivarlos.

La situación quedó nuevamente expuesta durante la noche del fin de semana, cuando varias familias que acudieron a disfrutar de una salida familiar en las inmediaciones del Parque de los Almendros vivieron momentos de tensión ante la presencia de una numerosa jauría.

De acuerdo con lo señalado, un grupo de más de 10 perros se encontraba en los alrededores de la zona donde las familias acuden a consumir alimentos, refrigerios, botanas y cenas en establecimientos y loncherías cercanas.

La presencia de las personas llamó la atención de los animales, que comenzaron a acercarse de manera insistente. Entre quienes se encontraban en el lugar había menores de edad, por lo que algunos padres tuvieron que intervenir rápidamente para proteger a sus hijos ante el temor de que los canes pudieran atacarlos.

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Lo que generó mayor preocupación fue que los animales no se retiraban fácilmente del sitio, permaneciendo cerca de las personas y manteniendo una actitud que fue considerada intimidante por quienes se encontraban en el lugar.

Para las familias, una zona destinada a la convivencia y al esparcimiento terminó convirtiéndose en un momento de preocupación, especialmente para quienes acudieron con niños pequeños.

Vecinos consideraron que este tipo de situaciones no deberían ser tomadas como hechos aislados, pues aseguran que la presencia de jaurías puede ser comprobada simplemente recorriendo las colonias y sectores donde habitualmente se concentran estos animales.

Ante este panorama, habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se atienda de manera urgente la problemática de los perros en situación de calle y se establezca una estrategia que permita reducir la sobrepoblación y prevenir posibles ataques.

Asimismo, consideraron necesario generar conciencia entre la población sobre la responsabilidad que implica tener una mascota, pues señalaron que el abandono irresponsable de perros contribuye directamente al crecimiento de las jaurías y agrava un problema que termina afectando a toda la comunidad.