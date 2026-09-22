Paola Rojas sorprende al pedir que paren el hate contra Aleks Syntek

Hace poco la periodista Paola Rojas, reapareció en un video que compartió en redes sociales, donde agradeció el apoyo que recibió después de que Aleks Syntek hablara de una polémica que enfrentó su familia.
Ante todos los comentarios que se realizaron, Paola Roja hizo un llamado al respecto, por lo que pidió detener el hate contra el cantante. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la periodista mandó un fuerte mensaje:
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La periodista fue tajante al revelar que ella quiere estar en paz, pues le gusta ser una persona congruente con lo que dice y piensa.
“Me desconecté un rato de todo y me puse a nadar (...). Ahorita que me reconecté y descubrí sus mensajes, estoy hasta conmovida por todo lo que me escriben, por todo su respaldo. Siempre que puedo, en tardes tranquilas como esta, me meto a nadar y no solamente construyo fuerza y salud, sino que también hago meditación en movimiento ”
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Mencionó que hay que poner siempre el ejemplo, por lo que pidió frenar los ataques en contra de Aleks Syntek.
“No solamente quiero agradecerles todo lo que me han escrito y lo hermoso que me han expresado, también quisiera pedirles, por favor, que no por defenderme ataquen a nadie, de eso no se trata. Lo que pido es respeto y lo que promuevo también es respeto. Lo último que necesitamos es construir más encono, ya hay suficiente odio allá afuera. Mi propuesta siempre es construir paz, para eso nado, para eso medito, para eso regreso a mi centro y en eso, pongo mi voz, mi comunicación y mi compromiso”.