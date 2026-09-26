Playa del Carmen, bajo la violencia criminal; ciudadanos cuestionan a las autoridades

Para erradicar o combatir la violencia criminal se requiere de un enfoque integral que combine la prevención social, el uso de inteligencia policial y el fortalecimiento institucional, contrario, el clima de violencia tiende agudizarse en la ciudad como ya se está presentando, opinó el abogado Javier Gómez.

Para el comerciante, Julio César González, se requiere de voluntad política, visión, compromiso social de servir a la ciudadanía, no se trata de aminorar patrullas si los agentes policiales no están capacitados profesionalmente para atender las demandas.

Los criminales viven atacando a la población porque hay fallas estructurales en el gobierno municipal, incluso, podría tratarse de gente infiltrada en los cuerpos policiales para evitar ser detenidos y se visto que en todos lados cuando hay ataques criminales no hay detenidos, eso es una muestra de presunta complicidad policial, comentó el también comerciante, Arael García.

Noticia Destacada Casi 7 mil tortugas marinas llegan al mar en Cozumel durante temporada de anidación 2026

Para María Luisa Martínez, contadora, se perdió la confianza en la policía municipal, en la Fiscalía General de Quintana Roo y en los jueces del acordeón, si antes estamos mal, ahora estamos en peor, hay una terrible crisis en seguridad pública y en la impartición de justicia, refirió.

Por su el ciudadano Gabriel González, opinó que el gobierno municipal debería atender las causas sociales que va desde reducir la pobreza, mejorar el acceso a la educación y ofrecer empleos dignos para alejar a los jóvenes de la delincuencia, el problema es que las autoridades municipales solo se han enfocado en comprar votos, engañar a la gente y matar el hambre con una despensa, aunque los beneficiados son gente cercana al gobierno, y la verdadera población que vive en precariedad son olvidados.

Noticia Destacada Más de 10 disparos contra oficinas en Tulum provocan fuerte movilización policiaca

Cabe mencionar que sujetos encapuchados la noche de este viernes atacaron con bombas molotov al sindicato de taxistas "Lázaro Cárdenas del Río" de Playa del Carmen, levantaron a dos taxistas para después dejarlos en libertad en las inmediaciones de la alcaldía de Puerto Aventuras.

En ese contexto, el abogado Javier Gómez, comentó que se necesita realizar trabajos de prevención social del delito,

reconstruir el tejido social mediante inversiones en educación, cultura, deporte y oportunidades de empleo para jóvenes en zonas vulnerables.

Además, se necesita el fortalecimientos y profesionalización policiaca para mejorar las condiciones laborales, salarios y equipamiento de las corporaciones policiales, implementar controles de confianza estrictos y capacitación continua.

Incluso, el abogado agregó que también se requiere utilizar herramientas digitales, sistemas de videovigilancia avanzados y análisis de datos para desarticular bandas criminales de manera estratégica.

Por otro lado, dijo es necesario agilizar los procesos penales para abatir la impunidad, garantizando que las denuncias se atiendan con rapidez y se repare el daño a las víctimas; el gobierno municipal debe fortalecer a las policías municipales con capacitación en prevención y cercanía con la comunidad, explicó.

En tanto que el abogado Mario Alberto Fernández relató que para cerrar filas contra la delincuencia es indispensable la coordinación institucional, mantener un trabajo conjunto y permanente entre el gobierno federal, estatal y municipal, algo que también se necesita, el trabajo de inteligencia y fuerza del gobierno, investigar, desmantelar las finanzas y redes de protección del crimen organizado en lugar de solo realizar arrestos aislados, describió.

La delincuencia se aprovecha de los vacíos gubernamentales, describió las fallas estructurales como está ocurriendo en Quintana Roo, el gobierno debe fortalecer a las policías locales y el gobierno federal a la Guardia Nacional con proximidad social y capacitación constante.

Actualmente hay un grave problema en justicia y sistema de combate a la impunidad, por ello, las víctimas no denuncian por miedo a las represalias, por las trabas en la Fiscalía, ya que el sistema judicial está putrefacto, refirió.

El comerciante, Rogelio Basurto, comentó que las fallas en la seguridad es desde arriba, los de abajo solo acatan órdenes, actualmente, las casetas de vigilancia están abandonadas, la estructura de la policía de proximidad y de la policía montada no lo desaparecieron, este gobierno en vez de fortalecer acciones de combate delictivo ha despilfarrado los impuestos en pagar artistas para callar a la gente, es reprobable lo que está pasando, refirió.