Noche de terror en Puerto Aventuras: atacan al Sindicato de Taxistas y reportan dos conductores privados de la libertad

La noche de este sábado se registraron actos de violencia en la alcaldía de Puerto Aventuras, luego de que sujetos encapuchados a bordo de varios vehículos atacaran las instalaciones del Sindicato de Taxistas "Lázaro Cárdenas del Río".

Cerca de las 22:20 horas, los agresores arribaron a las oficinas administrativas del gremio, ubicadas en el cruce de la avenida Álamo con calle Cedro. En el sitio arrojaron varias bombas molotov que provocaron un incendio al interior del inmueble y causaron destrozos a un vehículo particular estacionado en el lugar.

De manera preliminar, trascendió que durante el incidente dos operadores de taxi fueron privados de su libertad —uno en el asentamiento Los Sauces y otro en un punto distinto de la alcaldía—.

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Horas más tarde, ambas víctimas fueron puestas en libertad en la ciudad de Playa del Carmen. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes solicitaron de inmediato el apoyo del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas.

El siniestro fue controlado oportunamente, reportándose únicamente daños materiales y sin registrarse personas lesionadas. La zona fue acordonada por la policía preventiva para resguardar la escena e informar a la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Posteriormente, agentes de investigación de la FGE realizaron el aseguramiento de por a las diligencias correspondientes. Hasta el momento, ni la directiva del sindicato, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni la FGE de Quintana Roo han emitido un comunicado oficial al respecto.