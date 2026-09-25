“No nos sentimos seguras”: Fátima Aldana pide protección tras huir de Cancún con su hija; señala a su expareja por presunta violencia

Fátima Aldana Gil, quien habría sido reportada como desaparecida junto a su hija de tres años, difundió este 25 de septiembre un nuevo video en el que pidió ayuda a las autoridades para protegerlas, al asegurar que ambas han sido víctimas de violencia y amenazas por parte de su expareja.

En la grabación, Fátima solicitó a las autoridades revisar diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntos hechos de violencia familiar, incumplimiento de pensión alimenticia y abuso de confianza, además de un expediente relacionado con la menor.

La mujer pidió revisar la carpeta con terminación 09/2452/2025, correspondiente, según explicó, a una investigación por violencia familiar en agravio de su hija, vinculada a la carpeta auxiliar 78/2026 en los juzgados penales.

También mencionó una carpeta con terminación 05/1226/2024, por violencia familiar en su agravio, y aseguró que su expareja fue vinculado a proceso por estos hechos y que la violencia en su contra fue acreditada, expediente que, dijo, está relacionado con la carpeta auxiliar 38/2025.

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Aunado a ello, pidió atención para una carpeta por el presunto incumplimiento de la pensión alimenticia, con terminación 05/10598/2026, así como otra por abuso de confianza, derivada, según su versión, de que su expareja habría tomado su automóvil, con terminación 08/16615/2024.

Fátima afirmó que actualmente no se siente segura junto con su hija, debido a lo que describió como una campaña de odio emprendida por su expareja, quien, aseguró, habría difundido información confidencial de ambas, entre ella su dirección, fotografías, redes sociales y el nombre de la menor.

“Les ruego por favor que nos ayuden, quiero contarles realmente la violencia que hemos vivido”, expresó en el video.

La mujer aseguró que ha sido víctima de violencia física, psicológica, económica y patrimonial, además de múltiples amenazas. Relató que antes de divorciarse su entonces esposo le advertía que, si terminaba la relación, contrataría abogados para quitarle a su hija y que nunca volvería a verla.

Asimismo, acusó a su expareja y a sus abogados de intentar frenar las investigaciones relacionadas con los presuntos actos de violencia y de continuar ejerciendo acciones en su contra.

Fátima también habló de las consecuencias que, según su relato, tuvo uno de los episodios de violencia en su salud. Explicó que después de su embarazo presentó un prolapso uterino que estaba siendo tratado y afirmó que, tras múltiples empujones que habría recibido durante el último episodio de violencia, su condición empeoró.

Aseguró que actualmente continúa padeciendo dolor y que esta situación afecta sus actividades cotidianas.

Antecedentes

El nuevo pronunciamiento ocurre después de que, el pasado 9 de septiembre, Eleazar, padre de la menor, encabezara una manifestación con apoyo de integrantes de Madres Buscadoras, que incluyó un bloqueo en uno de los accesos a la Zona Hotelera de Cancún para exigir la localización de su hija.

La menor, de tres años, había sido reportada como desaparecida desde el 15 de agosto. Posteriormente, Fátima difundió una videollamada con sus padres en la que mostró que se encontraba con vida junto a la niña y explicó que había salido del domicilio de sus padres con la menor por temor a la violencia y amenazas que, afirmó, sufría por parte de Eleazar.

A partir de esa declaración, la ficha de búsqueda de la niña, inicialmente emitida por la Fiscalía General del Estado como No Localizada, fue modificada para señalarla como posible víctima del delito de Retención y Sustracción de Personas Menores de Edad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

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En otro video difundido el 13 de septiembre, Fátima manifestó su preocupación por las actuaciones de la Fiscalía y sostuvo que se sentía perseguida como si fuera una delincuente. También explicó que su salida con la menor tuvo como propósito, según su versión, protegerla.

En esa ocasión reveló que un amigo de la familia le proporcionó transporte después de que salió del domicilio de sus padres, ubicado en el Polígono Sur. El hombre fue detenido y posteriormente presentado ante un juez, al ser señalado por su presunta participación en los hechos.

Fátima sostuvo entonces que, después de difundirse el video en el que mostró a la niña con vida, a su amigo le retiraron el señalamiento relacionado con la desaparición, aunque permaneció detenido por un posible delito de sustracción de menores.

En su nuevo video, difundido este 25 de septiembre, Fátima reiteró su petición de protección para ella y su hija y solicitó a las autoridades que revisen las investigaciones que, según afirmó, documentan los episodios de violencia que ha denunciado.