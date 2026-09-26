Aeropuerto de Tulum estrenará vuelos a cinco destinos de Canadá y EU; ¿cuándo comienzan?

El Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” ampliará su conectividad internacional durante la temporada de invierno 2026-2027, con vuelos directos hacia cinco destinos de Canadá y Estados Unidos, como parte de la estrategia “Tulum Renace”, informó la titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Las nuevas operaciones enlazarán este municipio con Montreal, Toronto, Calgary y Quebec, en el mencionado país, además de Newark, en Estados Unidos. Los viajes serán estacionales y comenzarán de manera escalonada a partir de octubre.

En total participarán cuatro aerolíneas: Air Canada, Air Transat, WestJet y United Airlines, con siete servicios de conexión que sumarán hasta 10 frecuencias semanales.

Las primeras operaciones están programadas para el 25 de octubre del 2026, con vuelos de Air Transat hacia Montreal y Quebec, así como la ruta de Air Canada a Toronto.

Para Montreal, Air Canada operará todos los jueves del 29 de octubre al 8 de abril del 2027, mientras que Air Transat tendrá vuelos los domingos del 25 de octubre del 2026 al 18 de abril del 2027.

La conexión con Estados Unidos será hacia Newark, mediante United Airlines. Esta ruta funcionará del 17 de diciembre del 2026 al 24 de enero del 2027, con dos vuelos por semana, los jueves y domingos.

La funcionaria federal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia “Tulum Renace”, mediante la cual se busca fortalecer el destino a través de mayor conectividad, ordenamiento y mejoras en la experiencia de los visitantes.

El programa contempla trabajos en el Parque Jaguar, una reducción de 50 por ciento en el acceso a la zona arqueológica y un plan para ordenar a los prestadores de servicios turísticos.

Durante la próxima semana comenzaría la entrega de credenciales a los prestadores incluidos en este proceso, con el propósito de facilitar su identificación y contar con una oferta de servicios más organizada.

Las autoridades indicaron que las medidas buscan mantener la calidad de la experiencia turística, así como propiciar que quienes visiten Tulum regresen en futuras ocasiones.

En la conferencia, Rodríguez Zamora también informó que entre enero y julio México registró cinco máximos históricos relacionados con la llegada de visitantes, turistas internacionales y la actividad de cruceros, con cifras superiores a registros de hace más de dos décadas.

En ese periodo, el país recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, un incremento de 7 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior. La llegada de turistas internacionales alcanzó 28.9 millones, equivalente a un aumento de 4.5 por ciento.

Pese a lo anterior, prestadores de servicios turísticos de Quintana Roo señalaron la necesidad de fortalecer la promoción institucional del destino. Indicaron que durante una temporada reciente las operaciones aéreas se mantuvieron por debajo de 300 diarias y la ocupación hotelera llegó a 51.5 por ciento en la semana previa, además de reportarse cierres de restaurantes y hoteles, situación que atribuyeron a diversos factores.

JGH