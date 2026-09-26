Se dispara la sequía en la Península de Yucatán: pasa de 8.4% a 31% en dos meses

La sequía moderada se extendió con rapidez sobre la Península de Yucatán y pasó de cubrir 8.4% de la superficie regional durante la segunda quincena de julio a 31.04% al 15 de septiembre, de acuerdo con el Monitor de Sequía en México.

El avance también se refleja en el número de municipios afectados. Cuando el fenómeno reapareció en julio alcanzaba nueve municipios de Quintana Roo y uno de Campeche; dos meses después ya está presente en 19 municipios de los tres estados peninsulares.

A la superficie bajo sequía moderada se suma otro 35.2% del territorio clasificado como anormalmente seco, una condición que todavía no constituye sequía, pero revela déficit de humedad.

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El Servicio Meteorológico Nacional atribuyó el deterioro registrado durante la primera mitad de septiembre a las altas temperaturas y la falta de precipitación, que redujeron la disponibilidad de humedad y favorecieron la expansión de las zonas clasificadas como D0 y D1.

Quintana Roo presenta el panorama más extendido de la región: 66% de su territorio se encuentra bajo sequía moderada y sus 11 municipios aparecen en esa categoría. La afectación comprende Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

En Campeche, la sequía moderada cubre 15.1% de la superficie estatal y alcanza a Campeche, Champotón, Hopelchén y Calakmul.

Yucatán presenta por ahora la menor extensión, con 3.1% de su territorio en esta condición. Los municipios afectados son Chacsinkín, Peto, Tahdziú y Tzucacab.

La comparación muestra además que Yucatán ingresó nuevamente al mapa regional de sequía después de que, en julio, las áreas D1 se concentraban únicamente en Quintana Roo y Campeche.

Panorama nacional

El deterioro peninsular ocurre mientras aumentan las áreas secas en el resto del país. Al 15 de septiembre, la sequía moderada y severa cubría 10.3% de México, 1.4 puntos porcentuales más que al cierre de agosto.

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La categoría moderada estaba presente en 442 municipios de 26 entidades, mientras la severa afectaba otros 19 municipios de seis estados. En total, 461 municipios registraban algún grado de sequía.

Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa y Zacatecas permanecían sin municipios dentro de las categorías de sequía reportadas por el Monitor. Tampoco había zonas del país bajo sequía extrema o excepcional, los dos niveles de mayor intensidad.

La clasificación D1 no significa que las localidades se hayan quedado sin agua. Indica que el déficit de lluvia y humedad empieza a generar condiciones capaces de afectar agricultura, pastizales y disponibilidad hídrica