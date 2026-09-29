Aparece socavón en una escuela primaria de Ticul e investigan posibles riesgos para los alumnos

Un hundimiento registrado dentro de la escuela primaria “Rafael Ramírez Castañeda” generó la movilización de elementos de Protección Civil y bomberos, luego de que una inspección permitiera detectar una cavidad de grandes dimensiones debajo de una parte del plantel.

El incidente ocurrió en el área ubicada entre el recibidor y el domo de la escuela, donde inicialmente se observó una abertura de aproximadamente 40 centímetros. Sin embargo, mientras el personal realizaba la revisión, parte del terreno cedió y el boquete aumentó considerablemente de tamaño.

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La apertura dejó al descubierto una cavidad que, de manera preliminar, tendría alrededor de 10 metros de diámetro. Los cuerpos de emergencia también observaron indicios de que la formación podría extenderse por debajo de una amplia zona del domo, por lo que se procedió a delimitar el área.

El sitio quedó acordonado para impedir el paso de alumnos y trabajadores, mientras continúan las evaluaciones para determinar las condiciones del terreno y el alcance de la cavidad.

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Las lluvias registradas durante la tarde y noche anteriores podrían estar relacionadas con el reblandecimiento del suelo, aunque todavía no se establece de manera definitiva la causa del hundimiento.

El incidente no dejó personas lesionadas y no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Las autoridades mantienen restringido el acceso a la zona afectada como medida preventiva.