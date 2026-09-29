Síguenos

Última hora

México

Muere Otto Sirgo, primer actor mexicano, a los 79 años de edad

Yucatán

Aparece socavón en una escuela primaria de Ticul e investigan posibles riesgos para los alumnos

El socavón en una primaria de Ticul alcanzó unos 10 metros de diámetro y obligó a acordonar una zona del plantel ante el riesgo para alumnos y trabajadores.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El socavón detectado en una primaria de Ticul podría extenderse debajo del domo
El socavón detectado en una primaria de Ticul podría extenderse debajo del domo / Especial

Un hundimiento registrado dentro de la escuela primaria “Rafael Ramírez Castañeda” generó la movilización de elementos de Protección Civil y bomberos, luego de que una inspección permitiera detectar una cavidad de grandes dimensiones debajo de una parte del plantel.

El incidente ocurrió en el área ubicada entre el recibidor y el domo de la escuela, donde inicialmente se observó una abertura de aproximadamente 40 centímetros. Sin embargo, mientras el personal realizaba la revisión, parte del terreno cedió y el boquete aumentó considerablemente de tamaño.

Marina auxilia a seis tripulantes de dos embarcaciones con fallas mecánicas en Yucatán

Noticia Destacada

Rescatan dos embarcaciones con seis tripulantes varados en altamar a 148 kilómetros de la costa de Progreso

La apertura dejó al descubierto una cavidad que, de manera preliminar, tendría alrededor de 10 metros de diámetro. Los cuerpos de emergencia también observaron indicios de que la formación podría extenderse por debajo de una amplia zona del domo, por lo que se procedió a delimitar el área.

El sitio quedó acordonado para impedir el paso de alumnos y trabajadores, mientras continúan las evaluaciones para determinar las condiciones del terreno y el alcance de la cavidad.

Yucatecos en Estados Unidos buscan preservar la lengua maya desde la distancia

Noticia Destacada

Yucatecos migrantes mantienen sus raíces: aprenden lengua maya desde Estados Unidos

Las lluvias registradas durante la tarde y noche anteriores podrían estar relacionadas con el reblandecimiento del suelo, aunque todavía no se establece de manera definitiva la causa del hundimiento.

El incidente no dejó personas lesionadas y no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Las autoridades mantienen restringido el acceso a la zona afectada como medida preventiva.

Te puede interesar