Habrá premios de hasta 20 mil pesos: ¿Cuándo será la Magna Vaquería 2026 en Campeche? Así puedes participar

Con el firme propósito de enaltecer la identidad y las tradiciones del Sur-Sureste, el corazón de la capital campechana se vestirá de gala para albergar la XXII Magna Vaquería Peninsular 2026, una de las concentraciones folclóricas más esperadas del año dentro del marco del Mes de la Campechanidad.

Noticia Destacada Magna Vaquería Peninsular espera reunir a más de 5 mil 800 jaraneros en Campeche

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

El encuentro jaranero tendrá lugar el próximo sábado 10 de octubre en el recinto del Centro Histórico y la Plaza de la República. La jornada arrancará por la tarde con la llegada de contingentes y la apertura de un módulo de registro ubicado estratégicamente en la Puerta del Mar.

Participantes y agrupaciones

Para esta edición se proyecta reunir a más de 5,800 bailadores e integrar a docenas de delegaciones provenientes de diversos municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre los asistentes destacan ballets folclóricos, academias de baile, agrupaciones comunitarias e independientes que lucirán el terno y el traje típico regional.

Concurso y premiación

A partir de las 20:00 horas dará inicio formal el certamen de la Magna Vaquería, el cual entregará bolsas de premiación que alcanzan hasta los 20 mil pesos repartidos entre tres categorías principales:

Cabeza de Cochino Jarana Infantil Jarana General

Para garantizar el disfrute de las familias, el comité organizador habilitará áreas con gradas, accesos adaptados para personas con discapacidad y adultos mayores, así como un despliegue de protección civil y seguridad en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad.

JGH