Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por el presunto homicidio de Julián Figueroa

Todo parece indicar que las cosas para Imelda Tuñón se van a seguir complicando, pues hace poco se reveló que la joven enfrentaría un nuevo proceso legal, el cual ha sido iniciado por Maribel Guardia.

Desde hace un tiempo, ambas mujeres se encuentran en una disputa legal, hecho que las ha llevado a estar completamente separadas como familia, esto por la custodia de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón.

Noticia Destacada Imelda Tuñón enfrenta posible demanda de Maribel Guardia tras confesar que daba medicamentos a Julián Figueroa

¿Maribel Guardia ha presentado una nueva denuncia contra Imelda Tuñón?

En medio de toda la polémica que han enfrentado, ahora se ha revelado que Maribel Guardia decidió proceder por la vía legal en contra de su ex nuera, esto por el presunto homicidio de Julián Figueroa.

Incluso, el equipo legal de la famosa, aseguró que de encontrarse culpable, la joven podría pasar hasta 30 años en la cárcel. Recordemos que, Julián Figueroa perdió la vida el pasado 9 de abril de 2023 a los 27 años.

Noticia Destacada Imelda Tuñon rompe el silencio y revela la razón por la que quedó fuera de ‘La Granja VIP’

¿Por qué salió esta nueva acusación en contra de Imelda Tuñón?

Toda esta polémica y proceso legal, comenzó después de que la joven habría revelado en una reciente entrevista para el podcast “Mesa Cero”, que mintió a su psiquiatra, afirmando que tenía cuadros de ansiedad e insomnio para obtener medicamentos con recetas a su nombre, para darles esas pastillas a Julián Figueroa.

"Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o, medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud, para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal