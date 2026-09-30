Descartan explosivo en primaria de Playa del Carmen: fue una fuga de gas y hay alumnos intoxicados

Una fuga de gas doméstico registrado en una vivienda aledaña a la escuela primaria “Independencia de México” en Playa del Carmen provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo preventivo de los alumnos, luego de que inicialmente se reportara que un estudiante presuntamente habitaba colocado un explosivo en el baño del plantel.

Los hechos ocurrieron en la escuela primaria pública ubicada en las inmediaciones de avenida Cigüeñas con avenida Loros, frente a la calle Ibis Blanco, del fraccionamiento de Villas del Sol en Playa del Carmen, donde se detectó la presencia de gas proveniente de un domicilio cercano al plantel.

Noticia Destacada Alarma por supuesto explosivo provoca desalojo de primaria de Playa del Carmen

Ante esta amenaza, provocó pánico y miedo entre los escolares, por lo que de inmediato notificaron a través de mensajes a los padres de familia para que acudieran por sus hijos y se procedieran a retirarlos alumnos del lugar como medida preventiva.

10 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación y fueron valorados por personal de emergencia. Mientras que una niña requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica al ser intoxicada.

Esta situación generó momentos de alarma entre padres, estudiantes y personal educativo; sin embargo, luego de qué las autoridades de la Secretaría de Protección Civil realizarán las investigaciones al interior del plantel confirmaron que no existía ningún artefacto explosivo, sino que la emergencia se trataba de una fuga de gas butano que provenía de una casa antigua al plantel.