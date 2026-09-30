Protestan madres por probable encubrimiento de bullying en una primaria de

Madres de familia protestaron a las puertas de la Escuela Primaria “Venustiano Carranza”, en la colonia Aviación; acusan a una profesora de presuntamente tolerar el bullying contra algunos alumnos y proteger a los estudiantes agresores por ser sus “consentidos”.

La maestra, identifi cada por los denunciantes como Nayeli Anchevira, es la responsable del segundo grado grupo A, integrado por aproximadamente 25 niños.

Cabe recordar que no es la primera vez que se suscitan manifestaciones en dicho centro escolar, donde hace unos cinco años los padres de familia tomaron la escuela al demandar **mejor

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trato a los educandos**, así como rehabilitación de las instalaciones educativas, demandas que en su momento fueron atendidas.

Ayer, unas seis madres de familias se reunieron frente a la entrada principal de la primaria “Venustiano Carranza”, en la calle 105, entre las intersecciones de la avenida Aviación y 105-A.

Sobre esta situación, las madres de familia indicaron que dieron conocimiento al director de la escuela Salvador Zetina, al acusar a la maestra Nayeli Anchevira, a cargo del Segundo año, grupo A, de no atender los casos de violencia contra otros alumnos y proteger a los hijos de

padres de familia que le llevan supuestamente regalos.

Tras no encontrar solución a esta problemática, las mamás de los menores presuntamente víctimas de bullying por parte de otros estudiantes consentidos por la profesora Nayeli decidieron alzar la voz, en espera de ser escuchadas por la Secretaría de Educación.

“Decidimos hacer pública la denuncia, porque el director Salvador Cetina señaló que tenemos que esperar a que el caso se atendido por Coordinación para la Protección del Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes de la Convivencia Escolar (Convive) tome cartas en el asunto y que también que el supervisor de zona haga su trabajo, y por eso nos manifestamos para hacer presión a favor de la integridad de nuestros hijos”, manifestó Martha Huicab, madre de familia.

“Queremos que se acaben

estos casos de maltrato, como el caso de una niña a la que le tiraron su comida y esto pasa porque la profesora tiene a unos niños protegidos y consentidos y a otros los excluye cuando no debería ser así, ella debe ver por la integridad de todos los alumnos que tiene a su cargo, por lo que esperamos una solución pronta de las autoridades y que paren estos casos”, agregaron las madres de familia Estefany Ramírez y Martha Morales entre otras.

Mientras tanto, el director de dicho plantel educativo guarda silencio, en espera que las autoridades educativas den solución.