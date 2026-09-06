Progreso avanza sobre el mar: invertirán mil 800 mdp en nueva etapa de ampliación del puerto de altura

Una nueva inversión de mil 800 millones de pesos (mdp) dará continuidad a la ampliación y modernización del puerto de Progreso, luego de que el Gobierno de México publicó la licitación para una nueva etapa de los trabajos.

Al mismo tiempo, el material extraído durante la segunda fase de dragado comenzó a utilizarse para rellenar la primera plataforma de 40 hectáreas (ha), uno de los avances físicos más visibles del proyecto.

Como se ha informado, la obra busca ampliar la capacidad del principal puerto de Yucatán para recibir embarcaciones de mayor tamaño y fortalecer su conexión con nuevos mercados. Los trabajos se realizan en coordinación con el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina, y la administración estatal encabezada por Joaquín Díaz Mena.

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El proyecto integral representa una inversión global estimada de 12 mil 225 mdp y forma parte de las obras estratégicas impulsadas para fortalecer el desarrollo económico de Yucatán, atraer nuevas inversiones, generar empleos mejor pagados y abrir mayores oportunidades de bienestar para las familias yucatecas.

La primera fase, ejecutada por el Gobierno estatal con inversión de mil 630 mdp, ya concluyó y generó 360 empleos directos y mil 400 indirectos. Actualmente, se desarrolla la segunda fase de dragado en la zona de la terminal de cruceros, a cargo de SSA Marine, mediante una inversión privada de 948 mdp.

Avanzan sobre el mar

Esta intervención comprende el dragado de más de 707 mil metros cúbicos y trabajos en la curva y el sobreancho del canal, la dársena de ciaboga y la dársena de atraque. Con ello, se facilitarán las maniobras de giro, aproximación y permanencia de embarcaciones de mayor tamaño, al tiempo que se fortalecen la seguridad y eficiencia de las operaciones portuarias.

Como resultado de estos trabajos, el material extraído ya se aprovecha para rellenar y conformar la primera plataforma de 40 ha, uno de los primeros espacios físicos de la ampliación que comienza a tomar forma sobre el mar.

Así, una misma intervención cumple dos objetivos estratégicos: mejorar las condiciones de navegación y utilizar el propio material dragado para avanzar en la generación de nueva superficie portuaria, donde podrán desarrollarse infraestructura y servicios para fortalecer el movimiento de mercancías y la actividad turística.

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A este avance se suma la nueva licitación publicada el pasado 3 de septiembre por el Gobierno de México para ejecutar la siguiente fase de la ampliación, con un recurso previsto de mil 800 mdp y el dragado de tres millones 76 mil 370.75 m3 en diferentes áreas estratégicas del recinto portuario.

Los trabajos contemplan intervenciones en la zona de curva y sobreancho, el canal secundario, un área complementaria y las dársenas de atraque poniente y norte, además de aprovechar el material extraído para continuar la construcción del bordo perimetral, el relleno y la conformación de la Plataforma Norte de 40 ha.

Como se ha informado, el proyecto integral permitirá que Progreso pase de 34 a 114 ha mediante la incorporación de dos nuevas plataformas de 40 ha cada una, así como nuevas posiciones de atraque, muelles, dársenas de ciaboga y barreras para la disipación del oleaje.