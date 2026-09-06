CFE programa limpieza de la red eléctrica

Ante las constantes quejas por los apagones y la exigencia de una atención urgente, delegados, subdelegados y autoridades de al menos 17 comunidades del municipio se reunieron el pasado viernes en Nuevo Xcán con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y funcionarios del Gobierno del Estado para acordar un programa integral de mantenimiento a la red.

El encuentro permitió establecer acciones concretas luego de una semana marcada por protestas, entre ellas el bloqueo de la carretera Nuevo Xcán-Cobá realizado por habitantes de Tres Reyes, quienes demandaron restablecer el suministro. La problemática se agravó en localidades como San Francisco, El Naranjal, San Cosme y San Juan de Dios, donde los cortes se prolongaron hasta tres días. A ello se sumaron las afectaciones provocadas por el reciente apagón peninsular, que impactó las actividades comerciales y de las familias rurales.

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Representantes comunitarios expusieron que la falta de mantenimiento preventivo y correctivo durante años ha dejado las líneas vulnerables ante fenómenos climatológicos y sobrecargas. En respuesta, la CFE y el Gobierno estatal presentaron un plan operativo de ejecución inmediata, con trabajos de poda y desmonte en redes de media tensión, principalmente en los tramos Nuevo Xcán-Campamento Hidalgo e Ignacio Zaragoza-San Juan de Dios.

Las cuadrillas también atenderán el sector del kilómetro 80 hacia San Juan y caminos que conducen a El Naranjal y otras poblaciones rurales. El operativo contará con 10 unidades equipadas y las labores tendrán una duración de 22 días continuos, incluidos fines de semana, con prioridad para las zonas que presenten mayores riesgos o hayan entregado solicitudes formales. Otro compromiso es sustituir transformadores averiados y estructuras dañadas.

En Tres Reyes ya fue reemplazado y opera al 100%. Respecto al camino, de aproximadamente 40 kilómetros, presenta hundimientos, deformaciones y falta de mantenimiento en los acotamientos por lo que urgen a ques e rehabilite para evitar accidentes