FGE activa alerta de búsqueda para localizar a joven desaparecido en Chetumal

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitió una alerta de búsqueda para localizar a Mario Bernardino Garrido Vega, joven de 26 años que fue visto por última vez el pasado 25 de agosto en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. La denuncia por desaparición se presentó el 6 de septiembre, lo que activó los protocolos de localización inmediata.

De acuerdo con la información oficial, Mario Bernardino es de complexión delgada, mide 1.70 metros de estatura y pesa aproximadamente 50 kilogramos. Tiene cabello negro, ojos medianos de color negro y tez morena clara. Entre sus señas particulares destacan una cicatriz al final de la ceja derecha y varios tatuajes: un lobo con espadas en el brazo derecho, un dragón en el pecho, una rosa azul en el antebrazo derecho y la figura de un ángel en la muñeca.

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Al momento de su desaparición vestía una playera blanca con manchas negras y pantalón de mezclilla azul. La última vez que se le vio fue en la capital del estado, sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero.

La FGE solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar datos que permitan dar con su ubicación. Cualquier información puede ser reportada al número 983 8350050 extensión 1132 o al correo electrónico personas.no.localizadas@fgeqroo.gob.mx.

Este caso se suma a otros reportes recientes en la región, lo que ha generado preocupación entre la población por el incremento de denuncias de desaparición. Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar la atención inmediata a las familias que enfrentan estas situaciones.