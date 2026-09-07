¿Adiós a los “voladores” en Champotón? Piden eliminar la pirotecnia de los festejos religiosos

Regular o prohibir el uso de pirotecnia fue la petición que prevalece entre ciudadanos, quienes consideran que los estruendos generan afectaciones en animales, situación que, de acuerdo con el veterinario Hugo Rosales, puede provocar miedo, estrés, ansiedad y desorientación en perros.

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Este tema surge luego de una petición respetuosa dirigida a organizadores de festejos religiosos, la cual fue lanzada en redes sociales pidiendo eliminar el uso de los llamados voladores.

Tras un sondeo, ciudadanos escogidos al azar consideraron que la pirotecnia debería ser regulada o prohibida, esto por las afectaciones que generan tanto en animales como en personas, entre ellas niños y adultos mayores.

A modo general, Betsabe Chi opinó que no se debería usar la pirotecnia en ningún tipo de evento o festividades. Yo creo que se debería prohibir, al menos en mi familia a mi hermana menor le asusta mucho, también los perros de mi casa comienzan a llorar, añadió.

Por su parte, el médico veterinario Hugo Rosales Cosgalla habló sobre las afectaciones tras el estruendo de la pirotecnia. En mascotas algunas veces hay desorientación, daños auditivos, taquicardias y pánico.

En el caso de los perros en situación de calle, el especialista destacó que son aún más vulnerables, ya que, al huir por el estruendo de la pirotecnia, pueden provocar accidentes de tránsito o ser atropellados.

JGH