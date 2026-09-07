México abre nuevo consulado en Chongqing y amplía presencia diplomática en China

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inauguró el nuevo Consulado de Carrera de México en Chongqing, con lo que el país amplía su presencia diplomática y consular en China.

El acto fue encabezado por el secretario Roberto Velasco, acompañado por el embajador de México en China, Jesús Seade; el ministro Enrique Escamilla, titular de la nueva representación; además de autoridades del gobierno chino y de Chongqing.

Con esta apertura, México suma su cuarto consulado en territorio chino y sus regiones administrativas especiales, junto con las sedes de Shanghái, Guangzhou y Hong Kong, además de la Embajada de México en Beijing.

¿Qué funciones tendrá el nuevo consulado de México en Chongqing?

Durante la inauguración, Velasco señaló que la nueva sede tendrá como objetivo promover los intereses de México y servir como un espacio cercano para la comunidad mexicana que reside o se encuentra en esa región.

La representación también buscará facilitar contactos con autoridades, empresas, instituciones académicas y otros actores locales para fortalecer la relación bilateral.

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“Este consulado contribuirá a facilitar una mayor vinculación con actores de la región”, señaló el funcionario.

México busca ampliar vínculos con una región estratégica de China

Velasco destacó a Chongqing como una ciudad con capacidad de transformación, innovación y proyección económica, por lo que consideró que la instalación de una representación consular puede abrir nuevas oportunidades de cooperación.

La SRE indicó que la sede permitirá una atención más directa a ciudadanos mexicanos y apoyará las relaciones económicas, culturales y políticas con la región.

En China, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) encabezó la inauguración del Consulado de Carrera de México en Chongqing acompañado por el embajador Jesús Seade (@JesusSeade) de @EmbaMexChn; el ministro Enrique Escamilla, titular de la nueva sede consular; Cai Wei, ministro… pic.twitter.com/W4kDRtkmGc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 7, 2026

México fortalece su red consular en China

La apertura de Chongqing forma parte de una estrategia para ampliar la cobertura consular mexicana en uno de los principales socios comerciales y diplomáticos del país.

Con esta nueva representación, México cuenta ahora con cuatro consulados en China y sus regiones administrativas especiales, además de la embajada en Beijing.

La Cancillería señaló que la nueva sede funcionará como una “casa abierta” para la comunidad mexicana y como un puente adicional para ampliar la cooperación entre ambos países.

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