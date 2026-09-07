La Granja VIP: Manelyk González revive polémico momento que vivió con Niurka Marcos

La noche de ayer, arrancó la segunda temporada de La Granja VIP, donde varias celebridades arrancaron con todo sin importar la opinión de sus compañeros y los fans. Una de las más polémicas ha sido Manelyk González, quien se reencontró con Niurka Marcos.

Recordemos que en el pasado, ambas habían participado en otro reality en donde vivieron momentos muy complicados y de mucha tensión, todo parece indicar que esos problemas se van a volver a hacer presentes en la segunda temporada de La Granja VIP.

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Niurka Marcos y Manelyk González revive polémico momento

La revelación la hizo Manelyk González, quien por medio de un podcast aseguró que vivió momentos raros y los relacionó con las creencias espirituales de la vedette, al grado de afirmar que cuando estaba junto a la cubana se llegaba a sentir mal. Por tal razón, aseguró que ahora llevará una protección.

“Yo sí quiero llevar proteccioncita, porque yo estuve en otro reality con la Niurka. Ahí les voy a contar el chisme. Entonces va a estar otra vez esta, esta brujilda Bo Bo Bo en la granja”.

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Manelyk González comentó que Niurka dormía en el mismo cuarto que ella y aseguró que siempre había un olor a guayabas.

“Yo no soporto el olor a las guayabas. La hija de la chin… mete todas las guayabas y las deja en su cama. Todos sus collares nunca los sacaba de la bolsita”

Finalmente, comentó que en aquella ocasión Niurka comenzó a sentirse muy mal, y tiempo después ella presentó síntomas muy similares.

“Yo en mi casa, haz de cuenta que nos mimetizamos. Yo tenía la misma tos que ella. Me sentía fatal”

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