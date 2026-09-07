Hugo Aguilar anuncia austeridad en la SCJN: elimina seguros privados y reporta ahorro de 4 mil 700 mdp

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, presentó su primer informe de actividades y aseguró que la nueva integración del Poder Judicial mantendrá una política de austeridad, reducción de estructuras y eliminación de beneficios considerados innecesarios.

Durante su mensaje, Aguilar señaló que los ministros permanecerán sin seguro de gastos médicos mayores ni seguro de separación individualizada, medidas que forman parte de un ajuste más amplio al gasto del máximo tribunal.

También informó que las acciones de contención presupuestaria permitieron generar ahorros por más de 4 mil 700 millones de pesos en el Poder Judicial durante el periodo reportado.

¿Qué privilegios eliminó la SCJN?

Hugo Aguilar afirmó que la nueva integración de la Corte eliminó seguros privados y otros servicios que calificó como privilegios históricos.

Los ministros, añadió, perciben actualmente la remuneración prevista en la Constitución.

“Se acabaron los privilegios”, sostuvo durante su informe, en el que también adelantó que el presupuesto de 2027 mantendrá criterios de austeridad.

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SCJN reduce 10% su plantilla administrativa

Entre las medidas aplicadas se encuentra una reducción de 10 por ciento en la plantilla laboral de las áreas administrativas de la Suprema Corte.

También se compactaron estructuras internas de la Presidencia de la SCJN y se estableció que cualquier modificación en la estructura orgánica deberá generar un ahorro mínimo de 10 por ciento.

Aguilar explicó que estos ajustes buscan reducir gastos administrativos y destinar los recursos con mayor eficiencia.

Poder Judicial reporta ahorro superior a 4 mil 700 millones de pesos

El ministro presidente señaló que el ahorro no corresponde únicamente a la Suprema Corte, sino al conjunto del Poder Judicial de la Federación.

En el Tribunal Electoral también se realizaron ajustes en remuneraciones y contrataciones, mientras que otras áreas adoptaron medidas similares.

Además, recordó que el órgano de administración judicial recibió un déficit presupuestario de 14 mil 466 millones de pesos proveniente del extinto Consejo de la Judicatura Federal y aseguró que al cierre de 2025 se logró reducir ese desequilibrio.

Hugo Aguilar promete mantener austeridad en 2027

Aguilar aseguró que la política de austeridad continuará durante el próximo ejercicio presupuestal.

El ministro presidente sostuvo que la nueva etapa de la SCJN busca combinar reducción del gasto, transparencia y un modelo de justicia más cercano a la ciudadanía.

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