La pirámide de Acanceh, el sitio arqueológico que resistió ante los embates del urbanismo

A pesar de que Yucatán concentra una amplia variedad de zonas arqueológicas, que evidencian el poderío de la civilización maya, son pocas las que se ubican al interior de zonas urbanizas. En la localidad de Acanceh, la Pirámide de los Mascarones, se alza entre las construcciones coloniales y modernas del lugar, ofreciendo una imagen espectacular para todo aquel que por ahí transita.

Fundado entre los años 700 y 500 A.C., el recinto arqueológico es de gran relevancia debido al descubrimiento de cinco mascarones, que en el Clásico Temprano decoraban la pirámide. De acuerdo con registros, en total se contabilizaron ocho de estas piezas, modeladas en estuco, pero algunas se destruyeron con el paso del tiempo.

La estructura puede ser apreciada por todos los viajeros que se dirijan a la ruta de los cenotes, ubicada en el municipio de Homún, ya que se encuentra de paso. Cuenta con un impresionante basamento de 50 metros por lado y una altura de ocho metros, que se vuelve más vistosa cuando se compara con las viviendas y comercios aledaños.

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¿Se pueden acceder a la zona arqueológica?

El ingreso a la Zona Arqueológica de Acanceh, en donde se ubica la Pirámide de los Mascarones, tiene un costo de $75 pesos. Sin embargo, las personas que acrediten su residencia en México, quedarán exentas del pago los días domingos. El lugar se ubica sobre la calle 21 de la localidad, que se localiza a unos 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida.