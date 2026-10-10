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Yucatán / Sucesos

Aseguran celulares, presuntas drogas y objetos prohibidos tras operativo en el Cereso de Mérida

Mil agentes estatales y 150 elementos federales participaron en la inspección preventiva dentro del Cereso de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

10 de oct de 2026

1 min

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El operativo forma parte de las acciones permanentes de seguridad
El operativo forma parte de las acciones permanentes de seguridad / Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con fuerzas federales, aseguró cuatro dispositivos electrónicos de comunicación, cinco envoltorios con vegetal con características similares a la cannabis y diversos objetos prohibidos durante una inspección preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida.

El operativo comenzó el viernes y concluyó durante la madrugada de este sábado, con la participación de mil agentes estatales y 150 elementos de fuerzas federales, como parte de las acciones permanentes de control y prevención en el sistema penitenciario.

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Durante la revisión, las autoridades también localizaron artículos presuntamente utilizados para el consumo de sustancias, vaporizadores, objetos con filo y otros artículos cuyo ingreso o posesión no está permitido dentro del centro penitenciario.

Los objetos encontrados fueron asegurados conforme a los procedimientos establecidos para su revisión y seguimiento.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla si hubo personas sancionadas o si se inició alguna investigación adicional por estos hallazgos.

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La inspección se realizó con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), con el objetivo de supervisar que las diligencias se llevaran a cabo con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la SSP, este tipo de intervenciones forma parte de los protocolos preventivos que se aplican periódicamente en los centros penitenciarios, en coordinación con autoridades estatales y federales, para mantener el orden y las condiciones de seguridad al interior de las instalaciones.

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