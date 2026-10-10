Destituyen a dos choferes del Va y Ven en Mérida luego de protagonizar videos de peleas

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que dos operadores del sistema Va y Ven fueron destituidos de sus funciones tras verse involucrados en distintos altercados mientras prestaban servicio en las rutas Circuito Periférico Interior y Av. Alemán-Campus UADY Ruta 1.

De acuerdo con la dependencia, la decisión se tomó en coordinación con las empresas concesionarias, luego de los incidentes protagonizados por los conductores, cuyas conductas fueron calificadas como inaceptables dentro del sistema de transporte público.

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Los operadores pertenecían a las rutas R10002 Circuito Periférico Interior y R111 Av. Alemán-Campus UADY Ruta 1. Sin detallar las circunstancias de cada altercado, la ATY reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante actos de violencia, agresiones o comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de los usuarios.

La Agencia señaló que todo el personal operativo debe desempeñar sus funciones con respeto, profesionalismo y apego a las normas que regulan la prestación del servicio, con el objetivo de garantizar traslados seguros y confiables para la población.

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Asimismo, anunció que continuará reforzando la capacitación de los operadores y la coordinación con las empresas concesionarias para prevenir nuevos incidentes. También aseguró que las conductas contrarias a las disposiciones del sistema serán atendidas con firmeza y responsabilidad.