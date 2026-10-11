Guardia Nacional realiza paseo dominical en sus instalaciones de Tekax, Yucatán

TEKAX, Yucatán.- Con la finalidad de fortalecer los lazos de proximidad social y fomentar la sana convivencia, la Guardia Nacional realizó un Paseo Dominical en sus instalaciones ubicadas en el tramo Tekax-Ticum, sobre la carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto.

El evento, gratuito y abierto al público, contó con la asistencia de familias de la localidad y estudiantes de la Universidad Privada de la Península (UPP), sede Tekax, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las labores de seguridad y servicio que realiza la institución.

El teniente coronel Ronaldo Mesa Puga, encargado de la organización, explicó que estas jornadas buscan acercar a la ciudadanía al personal de la Guardia Nacional y permitir que los asistentes conozcan sus funciones en materia de seguridad pública y proximidad social.

Durante el recorrido guiado, los visitantes conocieron vehículos oficiales, equipo táctico de protección y armamento utilizado en labores de vigilancia.

También disfrutaron de una demostración de binomios caninos, en la que se mostró el entrenamiento y las habilidades de los perros de búsqueda y rescate.

Asimismo, se presentó una exposición fotográfica y se permitió el acceso a las áreas de ambulancias, comunicaciones y transmisiones, con el propósito de dar a conocer parte de las actividades que se desarrollan en las instalaciones.

El teniente coronel destacó que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la confianza entre la institución y la población, además de promover espacios de convivencia e integración familiar. Por Jaime Tun