Entre vehículos tácticos y exhibiciones, Guardia Nacional recluta nuevos elementos en Campeche

Elementos de la Guardia Nacional realizaron una exposición fotográfica, de equipo y servicios en el Domo del Jaguar, ubicado en el barrio de San Román, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a las labores que desempeña la corporación en materia de seguridad, prevención y proximidad social.

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La actividad estuvo abierta al público y reunió a familias, jóvenes y ciudadanos interesados en conocer de cerca el trabajo que realiza la institución.

Durante la jornada fueron exhibidos vehículos oficiales, equipo táctico y diversas herramientas utilizadas en las operaciones diarias de la corporación.

El evento se llevó a cabo en el Domo del Jaguar, en el barrio de San Román. / Lucio Blanco

Asimismo, se instalaron módulos informativos y de reclutamiento dirigidos a personas interesadas en incorporarse a la Guardia Nacional, además de un espacio del Pelotón de Sanidad, donde se brindó información sobre los servicios que ofrece esta área especializada.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con el personal, conocer parte del equipamiento utilizado en sus operaciones y resolver dudas sobre las funciones que desempeña la corporación en el país.

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JGH