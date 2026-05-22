Guardia Nacional en Campeche estrena mando: asume Francisco Javier Ávalos Martínez

En las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión del cargo y protesta de bandera del teniente coronel de la Guardia Nacional Diplomado de Estado Mayor, Francisco Javier Ávalos Martínez, quien asumió oficialmente como comandante interino de la 30/a. Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional en Campeche. El acto protocolario fue encabezado por altas autoridades militares y mandos de seguridad pública.

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Durante la ceremonia se realizó el protocolo de presentación de los mandos a las tropas, así como el abanderamiento y la protesta de ley ante la Bandera Nacional, en estricto cumplimiento de las disposiciones castrenses que rigen el relevo de mandos dentro de la corporación federal. Elementos de la institución participaron en la formación militar mientras se desarrollaban los honores correspondientes en la explanada de las instalaciones.

Mandos militares destacaron que este relevo tiene como prioridad fortalecer las estrategias de coordinación y vigilancia en el estado, principalmente en las labores operativas que mantiene la corporación en la red carretera federal, zonas urbanas y los puntos considerados prioritarios en materia de seguridad ciudadana.

Con este nombramiento, el nuevo jefe militar quedó formalmente al frente de la 30/a. Coordinación de Unidad, la cual es la encargada directa de planear y ejecutar las acciones preventivas y operativas de la Guardia Nacional en toda la geografía del estado de Campeche.

Durante el evento, se reiteró el compromiso institucional de la corporación con las tareas de pacificación y apoyo a la ciudadanía, manteniendo siempre un esquema de estrecha colaboración con las autoridades estatales y federales.

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JGH