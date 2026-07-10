Ejército Mexicano abre sus puertas en Campeche: Anuncian actividades gratuitas en los cuarteles

El sol apenas va saliendo y el patio central del 10º Batallón de Infantería, con sede en la capital del Estado, comienza a cobrar vida. El sonido de las relucientes botas sobre el concreto, el orden impecable de los uniformes y la disciplina que caracteriza a las Fuerzas Armadas son el preludio de un mes en el que el Ejército Mexicano abrirá sus puertas para acercarse a la sociedad campechana.

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El teniente de Infantería Ángel Santana Guadarrama anunció el calendario de actividades que la 33ª Zona Militar desarrollará durante julio, una agenda que busca mostrar a niñas, niños, jóvenes y familias el trabajo que diariamente realizan los soldados más allá de los cuarteles.

La primera cita será el 17 de julio, cuando las instalaciones del 11º Regimiento de Caballería Motorizado, en Escárcega, se conviertan en un cine al aire libre con la proyección de una película a las seis de la tarde. Más que una función, será un espacio de convivencia entre militares y ciudadanos, fortaleciendo los lazos con la comunidad.

La iniciativa es organizada por la 33ª Zona Militar.

El 23 de julio, el 10º Batallón de Infantería recibirá a los participantes de una Escuela Bíblica Vacacional para una visita guiada, donde conocerán de cerca la vida castrense, recorrerán las instalaciones y descubrirán el trabajo que realizan los soldados al servicio de la población.

Un día después, el 24 de julio, la actividad se trasladará a las instalaciones del 25/o CINE en Xpujil. Ahí se montará una exposición en la que los asistentes podrán conocer el funcionamiento del Plan DN-III-E, los equipos de radiocomunicación, el servicio de sanidad militar y una demostración del adiestramiento del agrupamiento canófilo, cuyos binomios de trabajo participan en labores de búsqueda, rescate y apoyo a la población.

El cierre llegará el 31 de julio con la ceremonia Soldado por un Día, nuevamente en el 10º Batallón de Infantería. Los participantes tendrán la oportunidad de vestir, por unas horas, la disciplina, los valores y el espíritu de servicio que distinguen al Ejército Mexicano, además de recorrer las exposiciones preparadas para esa jornada.

Con estas actividades, la 33ª Zona Militar refrenda su compromiso de mantener abiertas las puertas de sus instalaciones y fortalecer la cercanía con la ciudadanía, mostrando que detrás del uniforme hay mujeres y hombres preparados para servir a México, tanto en situaciones de emergencia como en la vida cotidiana.

JGH