Durante 2026, suman 28 yucatecos fallecidos en EU; repatriar cada cuerpo puede costar hasta 150 mil pesos

Veintiocho yucatecos fallecidos en Estados Unidos han regresado este año a su tierra únicamente para ser sepultados, después de que sus familias solicitaron apoyo para repatriar los cuerpos y enfrentar traslados cuyo costo puede alcanzar los 150 mil pesos

El director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), José Feliciano Moo y Can, informó que durante el 2026 el organismo ha intervenido en 28 solicitudes relacionadas con personas originarias del estado que murieron en territorio estadounidense.

La mayoría de los casos corresponde, según el funcionario, a familias de municipios del Sur de Yucatán, una de las regiones con mayor tradición migratoria hacia Estados Unidos.

El regreso de los restos implica una cadena de gestiones que comienza en el lugar donde ocurrió el fallecimiento y puede extenderse durante días o semanas, dependiendo de la identificación, situación legal del migrante, documentación disponible y condiciones en que se encuentre el cuerpo.

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En algunos casos, agregó Moo y Can, los familiares ni siquiera conocen inmediatamente lo ocurrido porque han perdido contacto con el migrante o desconocen dónde vivía y bajo qué condición se encontraba en Estados Unidos.

Una vez notificado el fallecimiento, intervienen autoridades locales estadounidenses, la red consular mexicana, familiares en Yucatán, ayuntamientos y el Indemaya para reunir la documentación y coordinar el traslado.

El Gobierno estatal cuenta con un trámite específico para brindar asistencia y apoyo económico a las familias que necesitan repatriar restos humanos de yucatecos fallecidos fuera del país. El procedimiento permanece disponible de manera permanente.

Una parte del gasto

De acuerdo con Moo y Can, el respaldo económico puede alcanzar los 20 mil pesos. La cantidad cubre sólo una parte del gasto.

El traslado completo puede llegar hasta 150 mil pesos, aunque el precio cambia dependiendo del estado estadounidense donde ocurrió la muerte, los servicios funerarios requeridos, preparación del cuerpo, documentación y distancia hasta Yucatán.

Eso significa que, en los casos más costosos, el apoyo institucional representaría alrededor de 13% del gasto total y las familias tendrían que reunir el resto mediante recursos propios, préstamos o respaldo comunitario.

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El procedimiento no termina con conseguir un boleto aéreo. Para trasladar restos humanos se requieren certificados de defunción y embalsamamiento, permisos sanitarios y autorizaciones para movilización internacional y posterior ingreso a territorio yucateco. En el estado existe incluso un trámite sanitario específico para validar el traslado de cadáveres por puertos y aeropuertos.

El principal origen

La procedencia de los fallecidos coincide con una característica histórica de la migración yucateca.

El Indemaya mantiene vínculos especialmente estrechos con comunidades de municipios como Oxkutzcab, Tekax, Maní, Ticul, Dzan, Teabo, Chumayel y Mama, cuyos habitantes han formado durante décadas redes migratorias en distintas ciudades estadounidenses.

La institución calcula que alrededor de 350 mil yucatecos viven en el exterior, principalmente en EE.UIU., aunque reconoce que no existe un registro exacto de toda esa población. Oregón, California, Nevada y otros estados concentran comunidades importantes de personas originarias de Yucatán.

Ese flujo genera remesas, sostiene familias y mantiene vínculos económicos con decenas de municipios, pero también produce una realidad menos visible: muertes lejos del hogar, deportaciones, desapariciones temporales y familias que deben resolver procedimientos internacionales para recuperar a sus parientes.