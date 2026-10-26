Capturan en Cancún a Servando “N” por presunto secuestro agravado en Michoacán

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Servando “N”, de 45 años, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, cometidos presuntamente en el estado de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la detención se realizó el pasado 21 de octubre, en colaboración con autoridades ministeriales de Michoacán, entidad donde se registraron los hechos por los que es investigado.

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Tras cumplimentar la orden judicial, Servando “N”, originario de Michoacán, fue entregado a agentes de la Fiscalía de ese estado, quienes se encargaron de trasladarlo para ponerlo a disposición del juez que lo requiere.

El hombre enfrentará el procedimiento correspondiente ante las autoridades judiciales de Michoacán, donde se determinará su situación jurídica.