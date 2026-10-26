Paro nacional de transportistas: zonas afectadas por el bloqueo en el Periférico de Mérida

Transportistas de carga realizarán un bloqueo este lunes 26 de octubre en el Periférico de Mérida, en la entrada y salida hacia Campeche, como parte del paro nacional del autotransporte.

La concentración está prevista a partir de las 8:00 de la mañana y podría generar complicaciones viales para los automovilistas que circulen por esta zona.

La movilización reúne a organizaciones del sector, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Fematrac, Amotac e Indeco, que exigen soluciones a problemas relacionados con la inseguridad en carreteras, los cobros excesivos y la falta de incentivos fiscales.

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¿Dónde será el bloqueo de transportistas en Mérida?

El punto de concentración será el Periférico de Mérida, en la zona de entrada y salida hacia Campeche. Debido a que se trata de uno de los accesos a la ciudad, el bloqueo podría afectar los tiempos de traslado y provocar congestionamiento vial.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas anticipar sus recorridos, salir con tiempo y considerar rutas alternas para evitar retrasos, especialmente durante las primeras horas de este lunes.

¿Por qué protestan los transportistas de carga?

Las organizaciones participantes se sumaron al paro nacional para exigir mejores condiciones para el autotransporte de carga y atención de las autoridades a las dificultades que enfrenta el sector. Entre sus principales demandas se encuentran:

Mayor seguridad en carreteras: medidas para reducir los robos y otros delitos contra los transportistas.

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Eliminación de cobros excesivos: revisión de los pagos por permisos de tránsito y maniobras de carga y descarga.

revisión de los pagos por permisos de tránsito y maniobras de carga y descarga. Mejores carreteras y calles: mantenimiento y condiciones adecuadas para la circulación de unidades pesadas.

mantenimiento y condiciones adecuadas para la circulación de unidades pesadas. Reducción de peajes: disminución de los costos de las autopistas de cuota.

disminución de los costos de las autopistas de cuota. Renovación de unidades: certeza en los programas para sustituir vehículos de carga.

certeza en los programas para sustituir vehículos de carga. Incentivos fiscales: apoyos económicos y atención por parte de los tres niveles de Gobierno.

El paro nacional busca presionar para que las autoridades atiendan estas demandas. En Mérida, la principal afectación prevista se concentra en el acceso del Periférico hacia Campeche, por lo que se recomienda a quienes transiten por el sector tomar precauciones.