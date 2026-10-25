Pagos de las Becas Bienestar en Yucatán: conoce qué letras de apellidos cobran del 26 al 30 de octubre

Los estudiantes de preparatoria y universidad que reciben las Becas para el Bienestar continuarán recibiendo su pago correspondiente a octubre de 2026, con depósitos escalonados de acuerdo con la inicial del apellido paterno.

En Yucatán, los beneficiarios que ya cuentan con su tarjeta bancaria deberán identificar la fecha que les corresponde para recibir el apoyo económico.

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Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Los depósitos se distribuirán durante dos semanas, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Estas son las fechas anunciadas para octubre de 2026:

Lunes 26 de octubre: apellidos que comienzan con M.

Martes 27 de octubre: apellidos que comienzan con N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 28 de octubre: apellidos que comienzan con R.

Jueves 29 de octubre: apellidos que comienzan con S.

Viernes 30 de octubre: apellidos que comienzan con T, U, V, W, X, Y y Z.

Las fechas corresponden a estudiantes que ya están incorporados a los programas y reciben sus recursos mediante una tarjeta bancaria. Por ello, se recomienda revisar la inicial del apellido paterno y tomar en cuenta el día asignado para la dispersión.

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¿Cuánto depositan las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El monto depende del programa en el que esté inscrito cada estudiante. La Beca Universal Benito Juárez, dirigida a alumnos de preparatorias públicas, entrega mil 900 pesos bimestrales.

En tanto, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinado a estudiantes de educación superior que cumplen con los requisitos de incorporación, otorga 5 mil 800 pesos cada dos meses.

Estos apoyos buscan contribuir a la continuidad de los estudios y cubrir parte de los gastos relacionados con la educación de los beneficiarios.