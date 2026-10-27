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Abuelita termina con su auto dentro de un área verde del parque de la Alemán en Mérida

El automóvil ingresó al área verde del parque de la Alemán luego de que la mujer presuntamente confundiera el freno con el acelerador; no se reportaron personas lesionadas.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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Elementos de la SSP acudieron al parque de Mérida para tomar conocimiento del percance
Elementos de la SSP acudieron al parque de Mérida para tomar conocimiento del percance / Especial

Un automóvil terminó dentro de una de las áreas verdes del parque de la Alemán, en Mérida, luego de que una conductora de la tercera edad perdiera el control de la unidad mientras intentaba estacionarse frente a la iglesia.

Reportes preeliminares indican solamente daños materiales

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El vehículo subió la banqueta y avanzó hasta quedar atorado en el jardín, cerca de los juegos mecánicos. De acuerdo con los datos del hecho, la mujer habría confundido el freno con el acelerador, lo que provocó que el automóvil se proyectara hacia el interior del parque.

El incidente movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron al lugar para verificar lo sucedido y tomar conocimiento de los hechos.

Una mujer reportó al número de emergencias 911 que había una persona tendida sobre la vía pública

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Pese a que el automóvil invadió una zona destinada a la recreación y las áreas verdes, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el percance quedó únicamente en daños materiales.

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